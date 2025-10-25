Hindustan Hindi News
स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में आते ही बैलेंस दिखाने लगा माइनस, बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे उपभोक्ता

स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में आते ही बैलेंस दिखाने लगा माइनस, बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे उपभोक्ता

संक्षेप: केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत प्रदेश में सभी बिजली उपभोक्ताओं के पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदला जा रहा है। 15 अक्तूबर तक प्रदेश में तकरीबन 44 लाख उपभोक्ताओं के यहां लगे मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदला जा चुका है।

Sat, 25 Oct 2025 06:45 AMAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
Smart Pre Paid Meter: उत्तर प्रदेश में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के बैलेंस को लेकर उपभोक्ता खासे परेशान हैं। जिन उपभोक्ताओं के मीटर प्रीपेड मोड में काम करने शुरू हो गए हैं, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा का बैलेंस माइनस यानी कम दिखा रहा है। ऐसे उपभोक्ता भी हैं, जिनके खाते में रकम भी दिखा रही है और खाता माइनस में आने का मैसेज भी आ रहा है। उपभोक्ता इससे आजिज हैं और बार-बार उपकेंद्रों के चक्कर लगा रहे। हालांकि उनके खाते माइनस में होने के बावजूद बिजली दी जा रही है।

केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत प्रदेश में सभी बिजली उपभोक्ताओं के पोस्टपेड मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से बदला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 15 अक्तूबर तक प्रदेश में तकरीबन 44 लाख उपभोक्ताओं के यहां लगे मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदला जा चुका है। इनमें से करीब 23 लाख उपभोक्ताओं के मीटर प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं, जबकि बाकी के मीटर अभी पोस्टपेड मोड में हैं।

बताया जा रहा है कि उस दिन तक करीब 17 लाख उपभोक्ता ऐसे थे, जिनके खाते प्रीपेड मोड में माइनस में चल रहे थे। इस संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। ऊर्जा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों के खाते माइनस में दिखा रहे थे, उनमें से कुछ का बिजली बिल बकाया था। जैसे ही मीटर प्रीपेड मोड में शुरू किए गए उनके खाते में पुराने मीटर की सिक्योरिटी राशि ट्रांसफर हो गई, लेकिन इसके बाद भी मीटर का बैलेंस माइनस में ही दिखाता रहा।

इन लोगों का बकाया ज्यादा हो सकता है। अभी इन लोगों की बत्ती तो नहीं काटी जा रही है, लेकिन अगले कुछ महीनों में माइनस बैलेंस वाले मीटरों के कनेक्शन कटौती के आदेश हो सकते हैं। जिस तादाद में माइनस वाले खातों की संख्या सामने आ रही है, उसके बाद अगर कटौती होती है तो काफी उपभोक्ताओं को मुसीबत झेलनी होगी।

रकम जमा होने के बाद भी खाता माइनस में

वहीं, बड़ी तादाद ऐसे उपभोक्ताओं की है, जिनका बिल के तौर पर कोई बकाया नहीं था। उनके मीटर जब प्रीपेड मीटर में चालू किए गए तब भी उनका बैलेंस माइनस में दिखा रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं की शिकायत है कि बार-बार मीटर बैलेंस माइनस में आने के बाद वे रीचार्ज करते हैं, लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद उनके पास मैसेज आ रहा है कि उनका बैलेंस माइनस हो गया है। उपभोक्ता इससे खासे परेशान हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश भर से हजारों की संख्या इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। बिजली कंपनियों से समस्या साझा की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस खामी को जल्द दुरुस्त नहीं किया जाता तो उपभोक्ता परिषद नियामक आयोग जाने को मजबूर होगा।

