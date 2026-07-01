स्मार्ट मीटर: बिजली ग्राहकों का इंतजार खत्म, आज से वापस होगी वसूली गई अतिरिक्त रकम

यूपी के बिजली ग्राहकों से स्मार्ट मीटर के एवज में वसूली गई अतिरिक्त रकम आज से वापस होगी। पावर कारपोरेशन ने करीब 4 लाख ग्राहकों से नए कनेक्शन पर 6016 वसूले थे। जबकि बाद में आयोग ने 2800 रुपये दाम तय कर दिए थे।

UP News: उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर वाले बिजली ग्राहकों के लिए एक औऱ खुशखबरी आ गई है। स्मार्ट मीटर के एवज में वसूली गई ज्यादा रकम बुधवार से वापस होना शुरू हो जाएगी। पावर कॉरपोरेशन ने 31 दिसंबर 2025 को कॉस्ट डाटा बुक की मंजूरी के पहले तक हर सिंगल फेज मीटर के 6016 रुपये जबकि थ्री फेज मीटर के 11,341 रुपये वसूले थे। कॉस्ट डेटा बुक में नियामक आयोग ने सिंगल फेज मीटर के दाम 2800 रुपये और थ्री फेज मीटर के दाम 4100 रुपये तय कर दिए थे। ऐसे में सिंगल फेज वाले ग्राहकों को 3216 और तीन फेज वालों को 7241 रुपए वापस होंगे। उपभोक्ता परिषद के मुताबिक पावर कॉरपोरेशन को कुल मिलाकर तकरीबन 150 करोड़ रुपये वापस होंगे।

बीते साल 10 सितंबर से पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटर के साथ नए कनेक्शन प्रीपेड मोड में देना अनिवार्य कर दिया था। तब तक स्मार्ट मीटर के दाम नियामक आयोग से तय नहीं थे। बिना दाम तय हुए इस वसूली को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में चुनौती दी थी। बाद में 31 दिसंबर 2025 को नियामक आयोग ने नया कनेक्शन लेने की दरें तय कीं तो उसमें मीटर के बाद भी तय कर दिए।

इसके साथ ही आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को आदेश दिए थे कि वह उपभोक्ताओं से ली गई ज्यादा रकम को उन्हें वापस करे। पावर कॉरपारेशन जुलाई में अतिरिक्त वसूली गई रकम का समायोजन करने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। सिंगल फेज मीटर वाले उपभोक्ताओं को 3216 रुपये और थ्री फेज मीटर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 7241 रुपये वापस किए जाएंगे। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट मीटर के साथ नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से उनके बिजली बिलों में इस समायोजन की रकम का मिलान करने की अपील की है।