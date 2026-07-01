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स्मार्ट मीटर: बिजली ग्राहकों का इंतजार खत्म, आज से वापस होगी वसूली गई अतिरिक्त रकम

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी के बिजली ग्राहकों से स्मार्ट मीटर के एवज में वसूली गई अतिरिक्त रकम आज से वापस होगी। पावर कारपोरेशन ने करीब 4 लाख ग्राहकों से नए कनेक्शन पर 6016 वसूले थे। जबकि बाद में आयोग ने 2800 रुपये दाम तय कर दिए थे।

स्मार्ट मीटर: बिजली ग्राहकों का इंतजार खत्म, आज से वापस होगी वसूली गई अतिरिक्त रकम

UP News: उत्तर प्रदेश के स्मार्ट मीटर वाले बिजली ग्राहकों के लिए एक औऱ खुशखबरी आ गई है। स्मार्ट मीटर के एवज में वसूली गई ज्यादा रकम बुधवार से वापस होना शुरू हो जाएगी। पावर कॉरपोरेशन ने 31 दिसंबर 2025 को कॉस्ट डाटा बुक की मंजूरी के पहले तक हर सिंगल फेज मीटर के 6016 रुपये जबकि थ्री फेज मीटर के 11,341 रुपये वसूले थे। कॉस्ट डेटा बुक में नियामक आयोग ने सिंगल फेज मीटर के दाम 2800 रुपये और थ्री फेज मीटर के दाम 4100 रुपये तय कर दिए थे। ऐसे में सिंगल फेज वाले ग्राहकों को 3216 और तीन फेज वालों को 7241 रुपए वापस होंगे। उपभोक्ता परिषद के मुताबिक पावर कॉरपोरेशन को कुल मिलाकर तकरीबन 150 करोड़ रुपये वापस होंगे।

बीते साल 10 सितंबर से पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटर के साथ नए कनेक्शन प्रीपेड मोड में देना अनिवार्य कर दिया था। तब तक स्मार्ट मीटर के दाम नियामक आयोग से तय नहीं थे। बिना दाम तय हुए इस वसूली को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में चुनौती दी थी। बाद में 31 दिसंबर 2025 को नियामक आयोग ने नया कनेक्शन लेने की दरें तय कीं तो उसमें मीटर के बाद भी तय कर दिए।

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इसके साथ ही आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को आदेश दिए थे कि वह उपभोक्ताओं से ली गई ज्यादा रकम को उन्हें वापस करे। पावर कॉरपारेशन जुलाई में अतिरिक्त वसूली गई रकम का समायोजन करने जा रहा है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। सिंगल फेज मीटर वाले उपभोक्ताओं को 3216 रुपये और थ्री फेज मीटर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को 7241 रुपये वापस किए जाएंगे। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट मीटर के साथ नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से उनके बिजली बिलों में इस समायोजन की रकम का मिलान करने की अपील की है।

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3.53 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सीधे मिलेगा लाभ

10 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक यानी, कॉस्ट डाटा बुक में कनेक्शन के दाम तय होने तक राज्य में 3,53,357 उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन लिए थे। इन सभी उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर के एवज में ज्यादा रकम ली गई थी। वापस की जाने वाली रकम का सीधा लाभ इन उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि, अवधेश कुमार वर्मा कहते हैं कि कॉस्ट डाटा बुक की मंजूरी के कई दिन बीत जाने के बाद ही आयोग के दाम के मुताबिक उपभोक्ताओं से मीटर के दाम लिए जाने शुरू किए गए थे। ऐसे में इस संख्या में इजाफा हो सकता है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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