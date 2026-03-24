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बैलेंस नहीं होने से बत्ती गुल, सर्वर डाउन से रिचार्ज मुश्किल,हजारों स्मार्ट बिजली मीटर ग्राहक परेशान

Mar 24, 2026 09:39 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। सर्वर डाउन होने के कारण हजारों उपभोक्ता न तो अपना बैलेंस चेक कर पा रहे हैं और न ही मीटर रिचार्ज कर पा रहे हैं। आलम यह है कि पैसे जमा होने के बावजूद घंटों तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो रही है।

बैलेंस नहीं होने से बत्ती गुल, सर्वर डाउन से रिचार्ज मुश्किल,हजारों स्मार्ट बिजली मीटर ग्राहक परेशान

स्मार्ट मीटरिंग शुरू होने के बाद से प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर के उपभोक्ता परेशान हैं। बैलेंस नहीं होने से बिजली कट जा रही है। रिचार्ज कराने के बाद भी घंटों बाद बिजली नहीं आने की शिकायतें तो आम थीं। अब रिचार्ज ही नहीं होने से परेशानी और बढ़ गई है। मेरठ में कई इलाकों में सोमवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के हजारों उपभोक्ताओं की बिजली कट गई। हालात यह हो गए कि लोगों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं देख पा रहे थे। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया, उनके कनेक्शन की कटी बिजली भी चालू नहीं हो पा रही थी। समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने हंगामा किया।

माधवपुरम इलाके में सोमवार दोपहर से शाम तक करीब 500 से 700 लोगों की बिजली कट गई। पूर्व पार्षद तरुण गोयल ने बताया कि अफसर फोन नहीं उठा रहे। सरदार गुरमिंदर सिंह समेत कई इलाकों के लोगों ने बताया कि कहीं 14 मार्च से तो कहीं 16 मार्च से बिजली कटी होने के कारण परेशान हैं। कुलविंदर सिंह, सौरभ सिंह, रोहित शर्मा समेत काफी उपभोक्ताओं ने एक्स पोस्ट के जरिए अपनी समस्या को लखनऊ तक पहुंचाया।

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वहीं सोमवार को भी शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रही। पल्लवपुरम समेत कई इलाकों में शटडाउन लेकर मरम्मत कार्य कराए गए। पल्लवपुरम के एन पाकेट, एनएच पाकेट, उदय विहार, राम कुंज इलाकों में करीब पांच घंटे से अधिक बिजली नहीं रही।

गंगानगर क्षेत्र में एक के बाद एक कई घरों के बिजली कनेक्शन कट गए। जिससे गुस्साए लोग मुख्य बिजलीघर पर हंगामा कर दिया। बताया कि एडवांस में बिल जमा के होने के बाद भी कनेक्शन काट दिया गया। समस्या का समाधान नहीं होने पर कुछ लोग ऊर्जा भवन पर शिकायत करने के लिए भी पहुंचे। लोगों ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जो होगा लखनऊ से होगा हमारे हाथ में कुछ नहीं है।

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नटेशपुरम सहित अन्य कालोनी के उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। जिसके बाद लोग कंकरखेड़ा थाने पहुंचे। यहां से सरधना रोड स्थित बिजली उपकेंद्र पर पहुंचे और हंगामा किया। कोई विभागीय अधिकारी के नहीं पहुंचने पर लोगों में सरधना रोड पर जाम लगा दिया। इंस्पेक्टर विनय कुमार लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें समझाया। लोगों का कहना था कि बिल जमा कर दिए गए हैं, लेकिन बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई है। मौके पर देवेंद्र त्यागी, सुनील, गौरव, आशू, ममता देवी, सपना शर्मा आदि मौजूद रहे।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

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