स्मार्ट मीटर पर फंसा पावर कॉरपोरेशन, नियामक आयोग को जवाब के लिए कल तक की डेडलाइन
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर मामले में पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। बिना सहमति के मीटरों को प्रीपेड मोड में बदलने और नियमों के विरुद्ध जबरन प्रीपेड कनेक्शन देने के मामले में आयोग ने कॉरपोरेशन को जवाब देने के लिए गुरुवार तक की आखिरी डेडलाइन दी है।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर अब पावर कारपोरेशन फंस गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही नया कनेक्शन देने और स्मार्ट मीटरों को बिना उपभोक्ताओं की सहमति के प्रीपेड में बदलने पर नियामक आयोग ने सख्ती दिखाई है। पिछली नोटिस का जवाब देने की मियाद बीतने के बाद भी उत्तर न मिलने पर आयोग ने पावर कॉरपोरेशन को एक और नोटिस जारी की है। इसमें उसने गुरुवार तक जवाब न आने की सूरत में कार्रवाई की चेतावनी दी है।
नियामक आयोग द्वारा तय की गई कनेक्शन देने की नियमावली का पालन न करने, विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 47(5) को न मानने और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अधिसूचना के बाद भी प्रीपेड मोड में ही कनेक्शन देने का आदेश जारी रखने के मामले में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में याचिका दायर की थी। इस याचिका का हवाला देते हुए नियामक आयोग ने 16 अप्रैल को पावर कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों में जवाब मांगा था।
पावर कॉरपोरेशन ने नोटिस मिलने के बाद न तो आयोग को कोई जवाब दिया और न ही अपना पुराना आदेश समाप्त किया। मियाद बीतने के बाद भी जवाब न मिलने पर अब नियामक आयोग ने सख्ती दिखाते हुए पावर कॉरपोरेशन को जवाब देने के लिए 24 घंटे की आखिरी मोहलत दी है। आयोग ने मंगलवार को जारी नोटिस में कहा है कि अगर गुरुवार तक उसे इन मसलों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो वह नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई करेगा।
कॉरपोरेशन पर की जाए दंडात्मक कार्रवाईः उपभोक्ता परिषद
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग से पावर कॉरपोरेशन पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। अवधेश ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन सभी नियमों को ताक पर रखकर उपभोक्ताओं का अधिकार छीन रहा है। नियमों के इतर उपभोक्ताओं को जबरन प्रीपेड मीटर के साथ कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिना उपभोक्ताओं की सहमति के मीटर प्रीपेड भी किए जा रहे हैं। वहीं, आयोग की नोटिस पर तय समय में जवाब न देना से भी पावर कॉरपोरेशन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल हैं।
मंत्री के आदेश पर अब तक नहीं जारी किए आदेश
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त किए जाने के आदेश दिए थे। मंत्री के आदेश के बाद भी पावर कॉरपोरेशन ने अब तक इस मामले में कोई कार्यकारी आदेश जारी नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।