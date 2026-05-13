Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्मार्ट मीटर पर मिल सकती है एक और राहत, 'वसूली' भी 18 की बैठक के एजेंडे में शामिल

Yogesh Yadav
share

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का खर्च उपभोक्ताओं से लिया जाए या नहीं, इस पर 18 मई को होने वाली राज्य सलाहकार समिति की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक के एजेंडे में इसे शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह खर्च उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाना चाहिए।

स्मार्ट मीटर पर मिल सकती है एक और राहत, 'वसूली' भी 18 की बैठक के एजेंडे में शामिल

पुराने मीटरों को बदल कर लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का दाम उपभोक्ताओं से लिया जाए या नहीं, इस पर 18 मई की बैठक में चर्चा होगी। इस साल के लिए बिजली दरें तय करने से पहले राज्य सलाहकार समिति की बैठक में इसे एजेंडे के तौर पर शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को मंजूरी देते हुए आदेश दिए थे कि खर्च उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। हालांकि अब पावर कॉरपोरेशन चाहता है कि यह रकम उपभोक्ताओं से बिजली बिल में जोड़कर ली जाए। अगर केंद्र सरकार का फैसला माना जाता है तो उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।

पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटर योजना के संचालन और उसके रखरखाव के लिए इस साल 3837.54 करोड़ रुपये का खर्च बताते हुए इसे टैरिफ प्रस्ताव में समायोजित करने के लिए नियामक आयोग से मांग की थी। बिजली की दरों पर सुनवाई के दौरान नियामक आयोग ने भले इस प्रस्ताव के विरुद्ध टिप्पणी की थी, लेकिन अब फिर इसे अतिरिक्त एजेंडे के तौर पर राज्य सलाहकार समिति की बैठक में शामिल कर लिया है।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:स्मार्ट मीटर वालों के लिए खुशखबरी, इसी महीने से वापस होंगे 3200 से ज्यादा रुपए

जनसुनवाई के बाद राज्य सलाहकार समिति की बैठक होती है। दरें तय करने की प्रक्रिया में यही आखिरी मीटिंग होती है, जिसमें अनेक मसलों पर चर्चा की जाती है। इस साल इस बैठक में स्मार्ट मीटर के दाम उपभोक्ताओं से वसूलने पर चर्चा होगी।

करेंगे विरोध, नहीं होने देंगे अनुचित वसूली- उपभोक्ता परिषद

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन का यह प्रस्ताव गैरकानूनी है। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि मीटर बदलने का पैसा उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा। ऐसे में केवल एडवायजरी को आधार बनाकर बिजली बिल में रकम की वसूली उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होगी।

बैठक में उपभोक्ता परिषद इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि वितरण कंपनियों ने नियामक आयोग से अतिरिक्त बिजली खरीद, लाइसेंसी फीस, संचालन एवं प्रबंधन मानकों में शिथिलीकरण और राजस्व घाटे के साथ कैरिंग कॉस्ट की स्वीकृति की भी मांग की है। अगर इनको मंजूरी मिलती है तो उपभोक्ताओं अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट मीटर की जांच को बनी समिति ने सरकार को भेजी रिपोर्ट, क्यों उठे फिर सवाल?
ये भी पढ़ें:प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सिक्योरिटी को लेकर देर रात बदला नियम; मिली बड़ी राहत

इन कंपनियों पर इतना खर्च बताया

बिजली कंपनियों ने स्मार्ट मीटर पर खर्च का ब्योरा नियामक आयोग को सौंपा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का खर्च बताते हुए इसे बिजली दरों में समायोजित करने की मांग की है। कंपनीवार ब्योरा इस प्रकार है -

वितरण कंपनी खर्च वित्तीय वर्ष 2026-27 में (करोड़ रुपये में)

दक्षिणांचल 774.47

मध्यांचल 1008.94

पश्चिमांचल 799.41

पूर्वांचल 1109.97

केस्को 144.74

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।