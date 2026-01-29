यूपी में घर-घर पहुंचेगी बिजली विभाग की टीम, उपभोक्ताओं से मांगी जाएगी ये जानकारी
यूपी सहित देशभर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे सवालों, उपभोक्ताओं की शिकायतों और व्यापक विरोध को देखते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक अहम निर्णय लिया है। मंत्रालय ने देश की सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 9 फरवरी से 23 फरवरी तक “स्मार्ट मीटर पखवाड़ा” का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पखवाड़े के तहत बिजली विभाग की टीम घर-घर जाएगी। उपभोक्ताओं से जानकारी ली जाएगी।
सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य एवं उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 61 लाख 64 हजार 908 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 47 लाख 43 हजार 499 मीटर प्रीपेड मोड में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के अनुसार प्रदेश में 3,92,411 चेक मीटर भी स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनकी मिलान रिपोर्ट आज तक भारत सरकार को नहीं भेजी गई। उपभोक्ता परिषद जिसकी शिकायत लगातार भारत सरकार और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से करता चला आ रहा है।
आठ लाख उपभोक्ता नहीं देख पा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस
परिषद अध्यक्ष ने कहा बताया कि प्रदेश में 8 लाख से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं जो अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं। वहीं अधिक बिल, मीटर तेज चलने और तकनीकी खामियों जैसे कई गंभीर मामले सामने आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर की अनदेखी करने के मामलों में एक नामी मीटर निर्माता कंपनी को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। “स्मार्ट मीटर पखवाड़ा” के दौरान यह अनिवार्य किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, वहां बिजली कंपनियों की टीमें घर-घर जाकर प्रदर्शन सत्र आयोजित करेंगी। इस दौरान उपभोक्ताओं को मीटर से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और फीडबैक लेना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 15 दिनों में सभी राज्यों को समेकित रिपोर्ट भारत सरकार को भेजनी होगी। वर्मा ने प्रदर्शन सत्र के दौरान अपनी सभी शिकायतें लिखित में देने की अपील की है।