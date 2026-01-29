Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssmart meter campaign will run up from 9 February to 23 with teams visiting every household
यूपी में घर-घर पहुंचेगी बिजली विभाग की टीम, उपभोक्ताओं से मांगी जाएगी ये जानकारी

यूपी में घर-घर पहुंचेगी बिजली विभाग की टीम, उपभोक्ताओं से मांगी जाएगी ये जानकारी

संक्षेप:

मंत्रालय ने देश की सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 9 फरवरी से 23 फरवरी तक “स्मार्ट मीटर पखवाड़ा” का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पखवाड़े के तहत बिजली विभाग की टीम घर-घर जाएगी।

Jan 29, 2026 10:57 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी सहित देशभर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे सवालों, उपभोक्ताओं की शिकायतों और व्यापक विरोध को देखते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक अहम निर्णय लिया है। मंत्रालय ने देश की सभी बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 9 फरवरी से 23 फरवरी तक “स्मार्ट मीटर पखवाड़ा” का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पखवाड़े के तहत बिजली विभाग की टीम घर-घर जाएगी। उपभोक्ताओं से जानकारी ली जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य एवं उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 61 लाख 64 हजार 908 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 47 लाख 43 हजार 499 मीटर प्रीपेड मोड में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के अनुसार प्रदेश में 3,92,411 चेक मीटर भी स्थापित किए गए हैं, लेकिन उनकी मिलान रिपोर्ट आज तक भारत सरकार को नहीं भेजी गई। उपभोक्ता परिषद जिसकी शिकायत लगातार भारत सरकार और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से करता चला आ रहा है।

ये भी पढ़ें:बेकार जर्जर संपत्तियों को तोड़कर बनेंगे नए भवन, शहरी पुनर्विकास नीति 2026 मंजूर

आठ लाख उपभोक्ता नहीं देख पा रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस

परिषद अध्यक्ष ने कहा बताया कि प्रदेश में 8 लाख से अधिक उपभोक्ता ऐसे हैं जो अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं। वहीं अधिक बिल, मीटर तेज चलने और तकनीकी खामियों जैसे कई गंभीर मामले सामने आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर की अनदेखी करने के मामलों में एक नामी मीटर निर्माता कंपनी को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। “स्मार्ट मीटर पखवाड़ा” के दौरान यह अनिवार्य किया गया है कि जिन उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, वहां बिजली कंपनियों की टीमें घर-घर जाकर प्रदर्शन सत्र आयोजित करेंगी। इस दौरान उपभोक्ताओं को मीटर से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और फीडबैक लेना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 15 दिनों में सभी राज्यों को समेकित रिपोर्ट भारत सरकार को भेजनी होगी। वर्मा ने प्रदर्शन सत्र के दौरान अपनी सभी शिकायतें लिखित में देने की अपील की है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
UP Sarkar Electricity-news Electricity Bill अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |