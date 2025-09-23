बिजली का स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिला, शिकायत पर खुली पोल

यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के तेज चलने की शिकायतों के बीच हरदोई में एक स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिला है।शिकायत पर चेक मीटर लगाया गया। चेक मीटर में महज 85 यूनिट की खपत थी और प्रीपेड मीटर में 462 यूनिट।

यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के तेज चलने की शिकायतों के बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने हरदोई में एक स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिलने का दावा किया है। उपभोक्ता परिषद का दावा है कि एक उपभोक्ता ने मीटर तेज चलने की शिकायत की तो चेक मीटर लगाया गया। चेक मीटर में महज 85 यूनिट की खपत थी और प्रीपेड मीटर में 462 यूनिट।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह मामला हरदोई निवासी अंकुश गुप्ता के घर का है। स्मार्ट मीटर तेज चलने की शिकायत पर चेक मीटर लगाया गया था। चेक मीटर लगने के 20 दिन बाद क्षेत्रीय बिजली अधिकारियों ने निर्देश जब रीडिंग का मिलान किया गया तो दोनों मीटरों में 377 यूनिट का अंतर था। सिर्फ मीटर रीडिंग ही ज्यादा नहीं थी बल्कि लोड में भी काफी अंतर था। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में जहां 3 किलोवॉट 350 वॉट लोड दर्ज हुआ।

वहीं चेक मीटर में 860 वॉट का लोड दर्ज था। उपभोक्ता परिषद ने मामले की शिकायत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (वाणिज्य) योगेश कुमार से की है। बलिया में कसनाथ प्रसाद वर्मा के घर में भी लोड संबंधी अनियमितता का मामला आया है। कसनाथ ने दो किलोवॉट लोड का कनेक्शन ले रखा है। लो वोल्टेज के चलते जब उन्होंने घर में स्टेबलाइजर लगवाया, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लोड 8 किलोवॉट पहुंच गया। उपभोक्ता परिषद ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक से शिकायत की है।