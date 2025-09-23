Smart electricity meter found to be running four times faster, exposed after complaint बिजली का स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिला, शिकायत पर खुली पोल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSmart electricity meter found to be running four times faster, exposed after complaint

बिजली का स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिला, शिकायत पर खुली पोल

यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के तेज चलने की शिकायतों के बीच हरदोई में एक स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिला है।शिकायत पर चेक मीटर लगाया गया। चेक मीटर में महज 85 यूनिट की खपत थी और प्रीपेड मीटर में 462 यूनिट।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 06:44 AM
share Share
Follow Us on
बिजली का स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिला, शिकायत पर खुली पोल

यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के तेज चलने की शिकायतों के बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने हरदोई में एक स्मार्ट मीटर चार गुना तेज चलता मिलने का दावा किया है। उपभोक्ता परिषद का दावा है कि एक उपभोक्ता ने मीटर तेज चलने की शिकायत की तो चेक मीटर लगाया गया। चेक मीटर में महज 85 यूनिट की खपत थी और प्रीपेड मीटर में 462 यूनिट।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह मामला हरदोई निवासी अंकुश गुप्ता के घर का है। स्मार्ट मीटर तेज चलने की शिकायत पर चेक मीटर लगाया गया था। चेक मीटर लगने के 20 दिन बाद क्षेत्रीय बिजली अधिकारियों ने निर्देश जब रीडिंग का मिलान किया गया तो दोनों मीटरों में 377 यूनिट का अंतर था। सिर्फ मीटर रीडिंग ही ज्यादा नहीं थी बल्कि लोड में भी काफी अंतर था। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में जहां 3 किलोवॉट 350 वॉट लोड दर्ज हुआ।

वहीं चेक मीटर में 860 वॉट का लोड दर्ज था। उपभोक्ता परिषद ने मामले की शिकायत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (वाणिज्य) योगेश कुमार से की है। बलिया में कसनाथ प्रसाद वर्मा के घर में भी लोड संबंधी अनियमितता का मामला आया है। कसनाथ ने दो किलोवॉट लोड का कनेक्शन ले रखा है। लो वोल्टेज के चलते जब उन्होंने घर में स्टेबलाइजर लगवाया, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लोड 8 किलोवॉट पहुंच गया। उपभोक्ता परिषद ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक से शिकायत की है।

ये भी पढ़ें:गोवर्धन, बरसाना, गोकुल की राह होगी आसान, मथुरा में बनेंगे नए मार्ग और हाईवे

चेक मीटरों के मिलान की रिपोर्ट न मिलने की शिकायत

स्मार्ट प्रीपेड मीटरों और चेक मीटर मिलान की रिपोर्ट न भेजे जाने का मामला गंभीर होता दिख रहा है। चेक मीटर से मिलान की रिपोर्ट बिजली कंपनियों को हर महीने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) को भेजनी थी। पावर कॉरपोरेशन ने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। आरईसी की क्षेत्रीय इकाई के प्रोग्राम मैनेजर एसएस गुप्ता ने केंद्र सरकार में आरडीएसएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आरईसी को भेजी है। पत्र में कहा गया है कि राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने रीडिंग मिलान के आंकड़े न भेजे जाने पर सवाल उठाए हैं। आपत्ति सही है। उपभोक्ताओं में भ्रम है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज चल रहे। रिपोर्ट से ही उनका भ्रम दूर हो सकेगा। प्रदेश में 40 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं।

Up News UP News Today Electricity-news अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |