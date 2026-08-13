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छोटे बिजनेस, बड़े मौके: जिलों में MSME से बढ़ रहे लोकल जॉब्स

By Deep Pandey
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इस कहानी में बताया गया है कि कैसे छोटे बिजनेस MSME सेक्टर को मजबूत बनाते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। यह पहल गांवों और कस्बों में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

छोटे बिजनेस, बड़े मौके: जिलों में MSME से बढ़ रहे लोकल जॉब्स
msme photo

किसी जिले की ग्रोथ केवल बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं होती। कई बार रोजगार के सबसे ज्यादा मौके छोटी-छोटी यूनिट्स से बनते हैं। कोई पैकेजिंग यूनिट चलाता है। कोई फर्नीचर बनाता है। कोई मशीन पार्ट्स तैयार करता है। कोई फूड प्रोसेसिंग, कपड़े, चमड़े, लकड़ी, मेटल, रिपेयर, प्रिंटिंग या डिजिटल सर्विस से जुड़ा काम करता है।

यही छोटे बिजनेस मिलकर MSME सेक्टर को मजबूत बनाते हैं। यह सेक्टर गांवों, कस्बों और छोटे शहरों की इकॉनमी में अहम भूमिका निभाता है।

MSME का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह रोजगार को लोगों के पास लाता है। युवाओं को हर बार नौकरी के लिए बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जिले में ही वर्कशॉप, सर्विस यूनिट, पैकिंग सेंटर, रिपेयर हब या छोटी फैक्ट्री हो, तो उन्हें घर के पास काम मिल सकता है।

छोटी यूनिट, कई तरह के जॉब्स

एक MSME यूनिट बाहर से छोटी दिख सकती है, लेकिन उसके अंदर कई तरह के काम होते हैं। प्रोडक्शन के लिए लोग चाहिए होते हैं। मशीन चलाने और उसकी देखरेख करने वाले चाहिए होते हैं। पैकिंग, अकाउंट, स्टॉक, ऑर्डर और डिलीवरी के लिए भी लोगों की जरूरत होती है।

यानी एक छोटी यूनिट केवल उसके मालिक की कमाई नहीं बनाती। वह अपने आसपास पूरा जॉब सर्कल तैयार करती है। जिले में ऐसी कई यूनिट्स बढ़ें, तो अलग-अलग स्किल वाले युवाओं को काम मिल सकता है।

हर युवा की पढ़ाई और स्किल अलग होती है। किसी को मशीन ऑपरेशन का अनुभव होता है। कोई मोबाइल रिपेयर, पैकेजिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, ड्राइविंग, डेटा एंट्री, सेल्स, डिलीवरी, वेयरहाउस या कस्टमर सर्विस से जुड़ना चाहता है। MSME ऐसे ही लोकल जॉब्स का मजबूत आधार बन सकते हैं।

वर्कशॉप से काम, सर्विस से पहचान, युवाओं को मिला लोकल रोजगार का नया स्थान।

घर के पास काम, जिले को नया मुकाम

छोटे जिलों और कस्बों के युवाओं के सामने अक्सर एक सवाल होता है। काम के लिए बाहर जाएं या अपने जिले में ही कोई मौका खोजें। बड़े शहर में नौकरी मिल भी जाए, तो किराया, खाना, सफर और परिवार से दूरी जैसी चुनौतियां सामने आती हैं।

अगर जिले में MSME यूनिट्स मजबूत हों, तो युवाओं को अपने इलाके में ही रोजगार मिल सकता है। इससे बाहर जाने की मजबूरी कम हो सकती है। परिवार साथ रहता है और कमाई का पैसा भी लोकल मार्केट में घूमता है।

इसका असर केवल नौकरी करने वाले युवा तक सीमित नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति घर के पास कमाता है, तो वह किराना, दवा, कपड़े, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, शिक्षा और दूसरी लोकल सर्विस पर खर्च करता है। इससे गांव और कस्बे के दूसरे छोटे बिजनेस को भी ग्राहक मिलते हैं।

स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड युवाओं के लिए मौका

MSME सेक्टर की खास बात यह है कि इसमें अलग-अलग स्किल लेवल के लोगों के लिए काम होता है। ITI पास युवा मशीन ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल वर्क या रिपेयर का काम कर सकता है। बारहवीं पास युवा पैकिंग, बिलिंग, स्टोर या डिलीवरी संभाल सकता है।

ग्रेजुएट युवा अकाउंट, सेल्स, मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ सकता है। टेक्निकल स्किल रखने वाले युवा ई-कॉमर्स, डिजाइन, वेबसाइट, सोशल मीडिया या ऑनलाइन ऑर्डर मैनेजमेंट का काम देख सकते हैं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसे प्रयास युवाओं को अपना छोटा उद्योग, सर्विस वेंचर या बिजनेस यूनिट शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ऐसे प्रयास युवा को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार बनाने वाला भी बना सकते हैं।

महिलाओं के लिए भी लोकल काम

MSME सेक्टर महिलाओं के लिए भी रोजगार के नए मौके बना सकता है। हर महिला घर से दूर जाकर नौकरी नहीं कर सकती। लेकिन अगर गांव या कस्बे के पास पैकिंग, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, अगरबत्ती, हैंडीक्राफ्ट, डेयरी, मसाला या रेडीमेड कपड़ों से जुड़ी यूनिट हो, तो महिलाएं आसानी से काम से जुड़ सकती हैं।

महिलाएं पैकिंग, क्वालिटी चेक, सिलाई, लेबलिंग, फूड प्रोडक्ट तैयार करने, ऑर्डर पैक करने, अकाउंट संभालने और समूह के जरिए प्रोडक्शन करने जैसे काम कर सकती हैं। इससे परिवार में महिला की आर्थिक भागीदारी बढ़ती है।

महिला को काम, परिवार को सहारा, लोकल बिजनेस को मिला नया किनारा।

इंफ्रा पास होगा, तो बिजनेस जल्दी शुरू होगा

कई छोटे उद्यमी केवल इसलिए बिजनेस शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें जमीन, शेड, बिजली, पानी, सड़क और दूसरी बेसिक फैसिलिटी आसानी से नहीं मिलती। अगर हर चीज खुद तैयार करनी पड़े, तो समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं।

यूपी MSME प्रमोशन पॉलिसी 2022 में MSME पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट और फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसे इंफ्रा मॉडल को बढ़ावा देने की बात की गई है। ऐसे इंफ्रा मॉडल छोटे उद्योगों को काम शुरू करने के लिए बेहतर माहौल दे सकते हैं।

प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड पॉलिसी जैसे मॉडल भी बिजनेस शुरू करने की शुरुआती मुश्किलों को कम कर सकते हैं। अगर उद्यमी को रेडी शेड, बिजली, पानी और जरूरी यूटिलिटी मिल जाएं, तो वह जल्दी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इससे रोजगार के मौके भी जल्दी बन सकते हैं।

फॉर्मल रजिस्ट्रेशन से भरोसा और ग्रोथ

कई छोटे बिजनेस बिना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के चलते हैं। इससे उनका रोज का काम तो चलता रहता है, लेकिन बैंक, सरकारी स्कीम, बड़े खरीदार और नए मार्केट तक उनकी पहुंच कमजोर रह सकती है।

उद्यम रजिस्ट्रेशन छोटे बिजनेस को फॉर्मल MSME पहचान देता है। इस पहचान से बिजनेस को बैंक, खरीदार और सरकारी सपोर्ट सिस्टम से जुड़ने में आसानी हो सकती है।

जब छोटा बिजनेस फॉर्मल होता है, तो वह आगे बढ़ने की बेहतर प्लानिंग कर पाता है। वह अपने अकाउंट सही रखता है। बड़े ऑर्डर लेने की तैयारी करता है। नए कर्मचारी जोड़ता है और मशीनों की संख्या बढ़ाता है। इससे रोजगार भी ज्यादा स्थिर हो सकता है।

मुख्य जानकारी

क्षेत्र

रोजगार का असर

छोटी यूनिटप्रोडक्शन, पैकिंग, मशीन, अकाउंट और डिलीवरी जैसे काम बनते हैं।
स्किल्ड युवाआईटीआई, टेक्निकल और डिजिटल स्किल वाले युवाओं को काम मिलता है।
महिलाएंपैकिंग, सिलाई, फूड, लेबलिंग और क्वालिटी चेक जैसे काम घर के पास मिल सकते हैं।
सप्लाई चेनकच्चा माल, ट्रांसपोर्ट, रिपेयर और लोकल सर्विस से जुड़े रोजगार बनते हैं।
इंफ्रा सपोर्टइंडस्ट्रियल शेड, पार्क और कॉमन फैसिलिटी से यूनिट जल्दी शुरू हो सकती है।
फॉर्मल पहचानउद्यम रजिस्ट्रेशन से बिजनेस को बैंक और बाजार से कनेक्ट मिलता है।
मार्केट एक्सेसऑर्डर बढ़ने पर उत्पादन और भर्ती दोनों बढ़ सकते हैं।

छोटे बिजनेस, बड़े मौके

MSME यूपी के जिलों में लोकल जॉब्स बढ़ाने का मजबूत रास्ता बन सकते हैं। यह सेक्टर लोकल स्किल, छोटे इंफ्रा, कम निवेश और बाजार की जरूरत के आधार पर आगे बढ़ता है। इसलिए गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के लिए इसका खास महत्व है।

अगर जिले में MSME यूनिट्स बढ़ेंगी, तो युवाओं को काम मिलेगा। महिलाओं को घर के पास कमाई का मौका मिलेगा। सप्लायर और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को ऑर्डर मिलेंगे। दुकानदारों को ग्राहक मिलेंगे और लोकल मार्केट में पैसा घूमेगा। इसके लिए उन्हें फाइनेंस, इंफ्रा, स्किल, रजिस्ट्रेशन और मार्केट लिंक का सही सपोर्ट मिलना जरूरी है।

वर्कशॉप से रोजगार, यूनिट से विस्तार, MSME से यूपी के जिलों को मिला नया आधार।

पाठकों के लिए नोट: यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है। इसमें हिंदुस्तान की कोई एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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