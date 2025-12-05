‘जहां भी बनेगी बाबरी मस्जिद, वहीं बनेगा भव्य राम मंदिर’, शौर्य यात्रा को रोकने पर नारेबाजी

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्व हिन्दू रक्षा परिषद की ओर से शुक्रवार को मथुरा और मुर्शिदाबाद के लिए प्रस्तावित शौर्य यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जहां भी बनेगी बाबरी मस्जिद, वहीं बनेगा भव्य राम मंदिर नारेबाजी की।

यूपी के लखनऊ में विश्व हिन्दू रक्षा परिषद की ओर से शुक्रवार को प्रस्तावित शौर्य यात्रा को पुलिस ने रोक दिया। कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने यात्रा में शामिल लोगों को परिषद के मुख्यालय से आगे नहीं बढ़ने दिया। इस दौरान जहां भी बाबरी मस्जिद बनेगी, हम वहां भव्य श्रीराम मंदिर बना देंगे की नारेबाजी होने लगी। इसके साथ ही हिन्दू समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से लखनऊ से मथुरा और मुर्शिदाबाद के लिए शौर्य यात्रा को रवाना किया जाना था।

परिषद के गोमती नगर, विशाल खंड-दो स्थित मुख्यालय पर सुबह से ही कार्यकर्ता जुटने लगे थे। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल पहले से ही मौजूद था। परिषद के मुख्यालय पर पहले परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने भगवान रामलला का पूजन आरती की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन हुआ। इसके बाद कार्यकर्ता बैनर लेकर खड़ी हुई गाड़ियों के काफिले की ओर बढ़े। पुलिस ने उन्हे रोक दिया।

गोपाल राय ने बताया कि पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर यात्रा को रोक दिया। जल्द ही शौर्य यात्रा वाराणसी से निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि शौर्य यात्रा का पहले जत्था मथुरा और दूसरा जत्था मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होता। इसका उद्देश्य हिन्दू समाज को जागरूक करना था। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाये जाने के हालिया बयान के कारण शौर्य यात्रा का एक दल मुर्शिदाबाद भेजा जा रहा था। विश्व हिंदू रक्षा परिषद वहां भव्य श्री राम मंदिर बनाने की कार्रवाई करेगा।