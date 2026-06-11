भीषण गर्मी से बचने के लिए पानी की टंकी पर सोया! नींद में लुढ़ककर नीचे गिरा, मौत
सहारनपुर के कुतुबशेर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन परिसर के रेलवे क्वार्टरों के बीच एक युवक का शव संदिग्ध हालात में मिला। आशंका है कि वो पानी की टंकी से गिरा होगा, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सहारनपुर जिले के कुतुबशेर थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में आरएमएस कार्यालय के पास रेलवे क्वार्टरों के बीच एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक तौर पर युवक के पानी की टंकी से गिरने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। बुधवार सुबह रेलवे क्वार्टरों के बीच एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
गर्मी से बचने के लिए टंकी पर सोया था
स्थानीय लोगों के अनुसार युवक को आखिरी बार परिसर में घूमते हुए देखा गया था। कुछ लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते वह पानी की टंकी पर सो गया होगा और नींद में संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया होगा। हालांकि पुलिस को अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे इस संभावना की पुष्टि हो सके।
लोगों से पूछताछ में जुटी पुलिस
शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन बाद में उसकी पहचान बिहार के आरा निवासी 37 वर्षीय राजेंद्र पुत्र रामजी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी ने बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मामले में पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है।
पंजाब की फैक्ट्री में करता था काम, सूचना पर पहुंचे परिजन
मृतक राजेंद्र के परिजनों ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के आरा जिले का रहने वाला था। 37 वर्षीय राजेंद्र पहले निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य कर चुका था। वर्तमान में वह पंजाब की एक फैक्ट्री में काम करता था। परिजनों के अनुसार उन्हें सहारनपुर में शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद वे यहां पहुंचे और उसकी पहचान की। परिवार का कहना है कि राजेंद्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है।
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