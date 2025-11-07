बोले काशी- भय में सोना और जगना, उपेक्षित पड़ा शहर का ‘कोना’

संक्षेप: तरना बाजार की दुर्दशा वर्षों की उपेक्षा की कहानी है। सीवर लाइन न होने से सड़कें नरक बनी हैं। पानी की पाइप लाइन नहीं है। कूड़े से दुर्गंध फैल रही है। बीमारियां फैलने का अंदेशा है। स्पीड ब्रेकर न होने से दुर्घटनाएं आम हैं। बंदरों का उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है।

तरना बाजार की दुर्दशा वर्षों की उपेक्षा की कहानी है। सीवर लाइन न होने से सड़कें नरक बनी हैं। पानी की पाइप लाइन नहीं है। कूड़े से दुर्गंध फैल रही है। बीमारियां फैलने का अंदेशा है। स्पीड ब्रेकर न होने से दुर्घटनाएं आम हैं। बंदरों का उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है। अतिक्रमण से बदहाल आवागमन ने निवासियों का जीवन दूभर कर दिया है। ‘स्मार्ट सिटी’ के दावों के बीच तरना बाजार सुविधाओं के लिए आज भी संघर्षरत है। यहां के लोग भय में सोते हैं और भय में ही जगते हैं।

तरना बाजार के बाशिंदों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कई बुनियादी जरूरतों के अभाव की ओर ध्यान खींचा। बोले, लगभग 20 हजार की आबादी वाले इस क्षेत्र में 50 वर्षों से व्यवस्थित सीवर लाइन नहीं बिछाई गई है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी गलियों और सड़कों पर बहता है। तरना बाजार और आसपास की कॉलोनियां सीवर लाइन से वंचित है। जलनिकासी की व्यवस्था नहीं है। विनय कुमार श्रीवास्तव, रामदुलार चिन्तक ने कहा कि सीवर लाइन न होने से मामूली बारिश में भी सड़कों और गलियों में जलजमाव हो जाता है। इससे मच्छर पनप रहे हैं। बीमारियों का खतरा बना रहता है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों के लिए गंदे पानी से गुजरना बड़ी चुनौती है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम और जलकल से गुहार लगाई गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। विजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सीवर समस्या से अवगत करा चुका हूं। बाजार के समीप खुले नाले का गंदा पानी वरुणा नदी में मिलता है। जलनिकासी की शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिए।

पानी का पाइप नहीं बिछा

अशोक कुमार राय ने कहा कि निवासियों को आज भी सरकारी जलापूर्ति की सुविधा नहीं मिली है। यह इलाका निजी सबमर्सिबल पंप और हैंडपंप पर निर्भर है। तरना बाजार घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन यहां की मुख्य और आंतरिक गलियों में व्यवस्थित पाइप लाइन नहीं है। राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हर घर में लगे सबमर्सिबल पंप महंगे होने के साथ-साथ बिजली की खपत भी अधिक करते हैं। इससे दोहरा आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

स्वच्छता अभियान को ठेंगा

निवासियों के अनुसार नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां तरना बाजार में रोज नहीं आतीं। सोनू सिंह, डॉ. अभय शर्मा ने कहा कि मजबूरी में कूड़ा घर के बाहर फेंकना पड़ता हैं। गलियों में रोज झाड़ू नहीं लगती। तरना बाजार के मुख्य चौराहे पर कूड़े का अस्थायी डंपिंग सेंटर बना दिया गया है। पंकज मौर्या, विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि यहां से प्रतिदिन कूड़ा जल्दी हटाया भी नहीं जाता। कूड़ा कई दिनों तक सड़ता रहता है। दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नितेश कुमार विश्वकर्मा, दशरथ विश्वकर्मा ने कहा कि कूड़ा के चलते मच्छर पनप रहे हैं। राम जी दूबे ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद भी उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। पत्नी की बीमारी में लाखों रुपये खर्च कर चुका हूं। यह सुविधा केवल कागजों पर है।

पेड़ों की टहनियां रोक रहीं धूप

विनय दूबे, धरनीधर दूबे ने ध्यान दिलाया कि रिहायशी मकानों के ऊपर तक लटकी पेड़ों की घनी टहनियां न केवल धूप रोकती हैं, बल्कि बरसात में खतरे का कारण भी बन जाती हैं। सड़क किनारे और घरों के पास लगे पेड़ों की वर्षों से छंटाई न होने के कारण उनकी शाखाएं अब घरों की छतों, बालकनी तक आ पहुंची हैं। मनीष गुप्ता, मेटी सिंह ने कहा कि बरसात में तेज हवा चलने पर टहनियां टूटकर घरों या बिजली के तारों पर गिर जाती हैं। इससे जान-माल के नुकसान की आशंका रहती है।

रोज का दर्द है जाम

संजय कुमार सोनकर, रोहित सैनी ने कहा कि तरना बाजार की मुख्य सड़क पर ठेले और खोमचे (स्ट्रीट वेंडर्स) के कारण रोज शाम में जाम लगता है। इससे परेशानी होती है। बाजार की संकरी सड़क पर अतिक्रमण से आवागमन बाधित होता है। श्यामनारायण पटेल ने कहा कि ठेला-खोमचा वालों के कारण यातायात के लिए जगह कम बचती है। विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि नगर निगम फ्लाईओवर के नीचे ठेला-खोमचा वालों को व्यवस्थित करा सकता है।

संकरी सड़कों पर मौत की दौड़

सुशील केसरी ने कहा कि क्षेत्र की संकरी सड़कों पर स्पीड ब्रेकर न होने के कारण वाहन चालक बेलगाम हो जाते हैं। इससे आए दिन छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं। दिन में जाम के कारण वाहनों की गति धीमी रहती है, लेकिन शाम ढलती है और ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, तो मुख्य मार्ग पर दो और चार पहिया वाहनों की रफ्तार बेकाबू हो जाती है। पैदल चलने वालों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पर चलना जोखिम बन जाता है। टक्कर, फिसलने और गंभीर चोट लगने की घटनाएं आम हैं। मनीष गुप्ता, रामभरत माली ने कहा कि बाजार के समय तेज रफ्तार वाहनों के कारण ग्राहक भी सहमे रहते हैं। इससे व्यापार पर असर पड़ रहा है। लोगों ने यातायात विभाग और नगर निगम से यहां स्पीड ब्रेकर बनवाने का अनुरोध किया है।

बंदरों का उपद्रव चरम पर

तरना बाजार में बंदर उग्र हो गए हैं। महिलाओं के लिए बालकनी या छत पर कपड़े सुखाना और बच्चों का घर के बाहर खेलना असंभव है। मेटी सिंह ने बताया कि कई लोगों ने अपनी खिड़कियों और बालकनी पर लोहे की जालियां लगवा ली हैं। राजेश कुमार श्रीवास्तव, विनय दूबे ने कहा कि बंदर घरों में घुसकर सामान नष्ट कर देते हैं। छतों पर रखी पानी की टंकियों और बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें पकड़कर शहर से दूर वन क्षेत्रों में छोड़ा जाए।

सुनें हमारी भी

1. दशकों की उपेक्षा अब समाप्त होनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू हो।

- विनय कुमार श्रीवास्तव

2. कूड़ा संग्रहण के लिए समय-सारणी बने और उसका सख्ती से पालन किया जाए।

- विजय कुमार पाण्डेय

3. घरों की छत से सटी टहनियां कीटों-मच्छरों के लिए आसान रास्ता बन जाती हैं। इससे बहुत परेशानी होती है।

- रामदुलार चिन्तक

4. दशकों बाद भी क्षेत्र में जलनिकासी की व्यवस्था नहीं है। इसका हर दिन खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

- संजय मिश्रा

5. तरना फ्लाइओवर के नीचे ठेले और खोमचे वालों को व्यवस्थित रूप से शिफ्ट किया जाए। इससे राहत होगी।

- अशोक कुमार राय

6. तरना चौराहे पर कूड़ा डंप करना तुरंत बंद किया जाए। उसे उठाने में तेजी रहे तो दुर्गंध से मुक्ति मिल जाएगी।

- डॉ. अभय शर्मा

7. सड़कें पहले तंग हैं, यहां तेज रफ्तार गाड़ी चलाने की गुंजाइश नहीं है लेकिन वाहन चालकों की मनमानी जारी है।

- विनोद कुमार गुप्ता

8. स्पीड ब्रेकर बनने से वाहनों की रफ्तार रुकेगी और दुर्घटनाएं कम होंगी। प्रशासन हमारे जीवन को खतरे में डाल रहा है।

- सोनू सिंह

9. संकरी सड़कों पर अनियंत्रित गति को रोकने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय ब्रेकर है। इससे भय खत्म होगा।

- रामभरत माली

10. वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम बंदर पकड़ने का विशेष अभियान चलाए। बंदरों से लोग तंग हो गए हैं।

- संजय सोनकर

11. गांवों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। बिना सीवर-पानी के कैसे स्मार्ट सिटी के नागरिक कहला सकते हैं?

-श्यामनारायण पटेल

12. आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहा हूं। पत्नी की बीमारी में लाखों खर्च हो गए। इसके लाभ से वंचित हूं।

- रामजी दूबे

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. नगर निगम इस क्षेत्र को प्राथमिकता सूची में डालकर शीघ्र सीवर लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी दे, कार्य शुरू कराएं।

2. जलकल तुरंत क्षेत्र का सर्वेक्षण करे, हर गली में पाइप बिछाने का कार्य शुरू करे, ताकि भूजल का अंधाधुंध दोहन रूके।

3. नगर निगम की कूड़ा गाड़ी की समय-सारणी तय कर उसका सख्ती से पालन कराए। चौराहे पर कूड़ा डंपिंग तत्काल बंद कराया जाए।

4. बाजार के मुख्य और संकरे मोड़ों पर स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं। साथ ही चालकों को चेतावनी देने वाले संकेतक (साइनेज) भी लगाए जाएं।

5. नया वेंडिंग जोन बनने से ठेले-खोमचों से जाम नहीं लगेगा और आवागमन सुगम होगा। छोटे व्यापारियों को भी मदद मिलेगी।

शिकायतें

1. क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं बिछाई गई है। बारिश हो या न हो, सड़क पर घरों का गंदा पानी फैलता रहता है।

2. तरना बाजार में जलापूर्ति की पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। यहां के लोग निजी सबमर्सिबल पर आश्रित हैं। भूजल स्तर गिर रहा है।

3. कूड़ा गाड़ी नियमित नहीं आती, न समय तय है। रोज झाड़ू नहीं लगती। बाजार के मुख्य चौराहे को डंपिंग सेंटर बना दिया गया है।

4. तरना बाजार की आधी सड़कें संकरी हैं। स्पीड ब्रेकर न होने से चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

5. वेंडिंग जोन न बनने से ठेले-खोमचे वाले सड़क को घेर कर खड़े होते है। इससे जाम की स्थिति रहती है। आवागमन बाधित होता है।

बोले जिम्मेदार

विभाग से की है शिकायत

सीवर और जलापूर्ति की पाइप लाइन के लिए संबंधित विभाग में शिकायत की गई है। लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है।

- रोहित कुमार मिश्रा, पार्षद-तरना वार्ड

तरना बाजार में ब्लैक स्पॉट चिह्नित नहीं है

तरना फ्लाईओवर की सर्विस लेन पर बीएचईएल गेट के सामने रिपीटेड बार लगाए गए हैं। उस पर ब्रेकर भी बना है। फिलहाल तरना बाजार में कोई ब्लैक स्पॉट चिह्नित नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग इस संबंध में लिखित आवेदन करते हैं तो उसका परीक्षण कराएंगे। इसके बाद उपयुक्त ट्रैफिक कॉमन डिवाइस (गाड़ियों की गति धीमी करने के लिए ब्रेकर, रिपीटेड बार आदि) बनाने पर विचार किया जाएगा।