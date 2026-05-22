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डिवाइडर से टकराकर डंपर में घुसी स्लीपर बस, शीशे तोड़कर यात्रियों ने बचाई जान, ड्राइवर और वृद्धा जिंदा जले

Dinesh Rathour शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)
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फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कानपुर से सवारियों को लेकर आ रही स्लीपर बस अचानक डिवाइडर से टकराकर पलटे डंपर में घुस गई।

डिवाइडर से टकराकर डंपर में घुसी स्लीपर बस, शीशे तोड़कर यात्रियों ने बचाई जान, ड्राइवर और वृद्धा जिंदा जले

Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कानपुर से सवारियों को लेकर आ रही स्लीपर बस अचानक डिवाइडर से टकराकर पलटे डंपर में घुस गई। स्लीपर बस के इंजन में आग लगने से सवारियों में चीख पुकार मच गई। शीशों से कूदकर सवारियों ने अपनी जान बचाई और सामान फेंकते रहे। दमकलों ने पहुंचकर आग पर चार घंटे में काबू पाया। हादसे में बस चालक और कानुपर की वृद्धा सवारी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग से झुलसी करीब 15 सवारियों को उपचार के लिए अस्पतालों में एंबुलेंसों से भिजवाया। चार घंटे तक एक्सप्रेसवे पर हादसे वाले स्थान से एक तरफ का आवागमन रुका रहा था।

शुक्रवार की अलसुबह करीब दो बजे कानपुर से सवारियों को लेकर स्लीपर बस संख्या यूपी 70 एचएन 2763 गुड़गांव जा रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 46 पर थाना क्षेत्र मटसेना में बालू से भरे डंपर एचआर 38 एजे 6501 के चालक को नींद का झौंका आया और डिवाइडर से टकराकर डंपर पलट गया। इसके पीछे आ रही स्लीपर बस डंपर में जा टकराई। बस के अंदर करीब 40 सवारियां थीं। घटना के समय सभी सवारियां नींद में थीं। हादसा होते ही सवारियां एक दूसरे के ऊपर जा गिरीं और चीख पुकार मच गई। अचानक बस के इंजन में आग लग गई। गेट से होकर निकल रहीं सवारियों ने धक्कामुक्की के बीच खिलड़ियों से कूदना शुरू कर दिया।

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15 सवारियां झुलसीं

सवारियां अपने सामान और बच्चों को, महिलाओं को खिलड़ियों से नीचे उतारने में जुट गए। बस के अंदर आग इतनी तेज हो गई कि लपटों से 15 सवारियां बुरी तरह झुलस गईं। ये सवारियां बस के अंदर फंसी रह गई थीं और दूसरी सवारियों की मदद करने के साथ सामान फेंकने में जुटी थीं। बस के अंदर चालक शंभू बढ़ई (45) निवासी राजधान कानपुर और वृद्धा गया श्री साहू (60) पत्नी राज कपूर साहू निवासी कोयला नगर कानपुर की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना पर थाना मटसेना पुलिस के अलावा शिकोहाबाद, नसीरपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। यूपीडा के कर्मी, कई एम्बुलेंस आ गईं। पुलिस और राहगीरों के अलावा आसपास के खेतों में सो रहे किसान जो चीख पुकार पर मौके पर आए थे सभी ने मिलकर आग से झुलसे 15 घायलों को एंबुलेसों में बिठाकर शिकोहाबाद सीएचसी और फतेहाबाद भिजवाया।

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यात्रियों को सामान भी जलकर राख

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद और एसडीएम शिकोहाबाद डॉ गजेंद्रपाल, सीओ सदर तेजस त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। चार दमकलों से आग को बुझवाने के साथ ही एक्सप्रेस वे पर कई किमी लम्बी लगी वाहनों की लाइनों को डायवर्जन करके निकलवाना शुरू किया। अधिकांश यात्रियों का बस के अंदर सामान छूटने से वह जलखकर खाक हो गया। बस में लगी आग ने डंपर के आधे हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया। करीब छह बजे आग को बुझाने के बाद बस और डंपर को साइड में हटाया तब एक्सप्रेस वे का यातायात सुचारू हो सका। एसपी सिटी ने बताया कि बस के चालक और कानपुर की आगे बैठी वृद्धा की जलकर मौत हुई है। 15 सवारियां आग से झुलसी हैं जिनका उपचार कराया है। चार गंभीर रूप से झुलसी सवारियों जिसमें बस का क्लीनर भी शामिल है, उनका उपचार चल रहा है। मृतक बस चालक के परिजनों की तहरीर पर डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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