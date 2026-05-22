डिवाइडर से टकराकर डंपर में घुसी स्लीपर बस, शीशे तोड़कर यात्रियों ने बचाई जान, ड्राइवर और वृद्धा जिंदा जले

फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कानपुर से सवारियों को लेकर आ रही स्लीपर बस अचानक डिवाइडर से टकराकर पलटे डंपर में घुस गई।

Firozabad News: यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया। फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कानपुर से सवारियों को लेकर आ रही स्लीपर बस अचानक डिवाइडर से टकराकर पलटे डंपर में घुस गई। स्लीपर बस के इंजन में आग लगने से सवारियों में चीख पुकार मच गई। शीशों से कूदकर सवारियों ने अपनी जान बचाई और सामान फेंकते रहे। दमकलों ने पहुंचकर आग पर चार घंटे में काबू पाया। हादसे में बस चालक और कानुपर की वृद्धा सवारी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग से झुलसी करीब 15 सवारियों को उपचार के लिए अस्पतालों में एंबुलेंसों से भिजवाया। चार घंटे तक एक्सप्रेसवे पर हादसे वाले स्थान से एक तरफ का आवागमन रुका रहा था।

शुक्रवार की अलसुबह करीब दो बजे कानपुर से सवारियों को लेकर स्लीपर बस संख्या यूपी 70 एचएन 2763 गुड़गांव जा रही थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 46 पर थाना क्षेत्र मटसेना में बालू से भरे डंपर एचआर 38 एजे 6501 के चालक को नींद का झौंका आया और डिवाइडर से टकराकर डंपर पलट गया। इसके पीछे आ रही स्लीपर बस डंपर में जा टकराई। बस के अंदर करीब 40 सवारियां थीं। घटना के समय सभी सवारियां नींद में थीं। हादसा होते ही सवारियां एक दूसरे के ऊपर जा गिरीं और चीख पुकार मच गई। अचानक बस के इंजन में आग लग गई। गेट से होकर निकल रहीं सवारियों ने धक्कामुक्की के बीच खिलड़ियों से कूदना शुरू कर दिया।

15 सवारियां झुलसीं सवारियां अपने सामान और बच्चों को, महिलाओं को खिलड़ियों से नीचे उतारने में जुट गए। बस के अंदर आग इतनी तेज हो गई कि लपटों से 15 सवारियां बुरी तरह झुलस गईं। ये सवारियां बस के अंदर फंसी रह गई थीं और दूसरी सवारियों की मदद करने के साथ सामान फेंकने में जुटी थीं। बस के अंदर चालक शंभू बढ़ई (45) निवासी राजधान कानपुर और वृद्धा गया श्री साहू (60) पत्नी राज कपूर साहू निवासी कोयला नगर कानपुर की जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना पर थाना मटसेना पुलिस के अलावा शिकोहाबाद, नसीरपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। यूपीडा के कर्मी, कई एम्बुलेंस आ गईं। पुलिस और राहगीरों के अलावा आसपास के खेतों में सो रहे किसान जो चीख पुकार पर मौके पर आए थे सभी ने मिलकर आग से झुलसे 15 घायलों को एंबुलेसों में बिठाकर शिकोहाबाद सीएचसी और फतेहाबाद भिजवाया।