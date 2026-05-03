एक थप्पड़ का बदला हत्या! ससुराल गए युवक को ममेरे भाई ने मार डाला, खुरपे से किए वार

लोगों के मुताबिक विजय जब ससुराल पहुंचा तो वहां चचेरे मामा का बेटा पहले से मौजूद था। लोगों के बीच यह भी चर्चा रही कि विजय ने पहुंचते ही वहां अपने मामा के बेटे को देखा तो उसे थप्पड़ मार दिया। जिसके बाद मामा ममेरे भाई ने खुरपे से हत्या कर दी। और फिर फरार हो गया।

प्रतापगढ़ में सनसनीखेज घटना सामने आई है। जब परिवार के साथ दिल्ली में रहने वाला युवक में मौसी के घर पर आयोजित भंडारे में शामिल होने के बाद मायके आई पत्नी से मिलने पहुंच गया। पत्नी के पास मौजूद उसके चचेरे मामा के बेटे ने विवाद के बाद धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद वह साइकिल छोड़कर भाग निकला। सूचना पर थाने की पुलिस, स्वॉट, फॉरेंसिक टीम के साथ सीओ सदर, एएसपी पश्चिमी पहुंचे और आरोपी की तलाश में छापेमारी की जाने लगी।

घटना महेशगंज थाना क्षेत्र के राजापुर गांव की है। बाघराय थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी 30 वर्षीय विजय प्रकाश शुक्ल के पिता की तीन साल पहले मौत हो गई थी। विजय अपनी मां सीता देवी, पत्नी नेहा और चार बच्चों के साथ दिल्ली के सीमापुरी में किराना की दुकान चलाता था। नेहा करीब 20 दिन पहले बच्चों को लेकर मायके महेशगंज के राजापुर आई थी। पति विजय प्रकाश जेठवारा के कसहर में अपनी मौसी के घर शुक्रवार को आयोजित भंडारे में आया।

विजय और दीपक के बीच हुआ था विवाद शनिवार को अपने घर जाने की बात कहकर निकला लेकिन दोपहर में ससुराल राजापुर पहुंच गया। वहां करीब के गांव गोरखापुर नरियावां का रहने वाला विजय के चचेरे मामा का बेटा दीपक पांडेय पहले से मौजूद था। इसे लेकर दोनों में विवाद होने लगा और दीपक ने विजय पर धारदार हथियार से कई प्रहार कर घायल कर दिया। वह बाहर खड़ी अपनी साइकिल छोड़कर पैदल ही भाग निकला। पड़ोस के लोगों को घटना की भनक नहीं लगी। पत्नी नेहा चीखने लगी तो आसपास के लोग पहुंच गए। घायल को सीएचसी महेशगंज ले जाया गया। वहां से कुंडा रेफर किया गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी।

सूचना मिलते ही एसओ राधेबाबू, सीओ सदर करिश्मा गुप्ता, एएसपी पूर्वी वृजनंदन राय पहुंच गए। मृतक की पत्नी नेहा से पूछताछ की। नेहा ने रंजिश के चलते दीपक पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। फारेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए जबकि स्वॉट के साथ थाने की टीम आरोपी की तलाश में छापेमारी करने लगीं।

थप्पड़ का बदला हत्या करके लिया! महेशगंज के राजापुर निवासी विजय मिश्र की बेटी करीब 20 दिन पहले बच्चों के साथ दिल्ली से मायके आई थी। वह इस बीच पत्नी के साथ बेटे के पास लखनऊ चले गए थे। घर में विजय प्रकाश क पत्नी, अपनी दो बेटी और दो बेटे के साथ मौजूद थी। बड़ी बेटी 6 साल और छोटा बेटा अभी आठ महीने का है। आसपास के लोगों के अनुसार, विजय सीधे अंदर गया तो वहां चचेरे मामा का बेटा पहले से मौजूद था। विवाद के बाद हत्याकर आरोपी भाग निकला लेकिन इसकी किसी को जानकारी नहीं हो सकी। लोगों के बीच यह भी चर्चा रही कि विजय प्रकाश ने ससुराल पहुंचते ही वहां अपने मामा के बेटे को देखा तो उसे थप्पड़ मार दिया। इस पर विवाद हुआ और मामा के बेटे ने खुरपे से उसकी हत्या कर दी।