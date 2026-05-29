हमीरपुर में तेज आंधी से निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा; 6 मजदूरों की मौत, CM योगी ने जताया दुख

हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब आंधी-बारिश के दौरान गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। SDRF और पुलिस रेस्क्यू में जुटी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गुरुवार देर रात आए तेज आंधी-तूफान और बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे वहां सो रहे मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत की खबर है। कई मजदूरों के अब भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस, प्रशासन और SDRF की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं।यह हादसा थाना ललपुरा क्षेत्र के मोराकंदर परसानी और थाना कुरारा क्षेत्र के नैथी गांव को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल पर रात करीब 3 बजे हुआ। बताया गया कि तेज बारिश और आंधी के दौरान पुल का स्लैब अचानक ढह गया। उस समय कई मजदूर स्लैब के नीचे और आसपास सो रहे थे। स्लैब गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों की पहचान लोकेंद्र निषाद (22), कुलदीप निषाद (19), सावंत यादव (28), सभाजीत (30) और पुष्पेंद्र सिंह चौहान (34) के रूप में हुई है। वहीं राजेश पाल (42) नामक मजदूर के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाने में लगी हुई है।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में मदद करने लगे। प्रशासन ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है।