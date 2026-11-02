सिर की हड्डियां टूटीं, शरीर पर सात गहरे जख्म, 32 बीघा जमीन की खातिर हुई बार संघ अध्यक्ष की हत्या
कालपी बार संघ के अध्यक्ष की हत्या 32 बीघा जमीन की खातिर हुई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वकील की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी।
उरई, हिन्दुस्तान संवाद। उरई के कालपी बार संघ के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना को महज आधे घंटे के भीतर चलती कार में अंजाम दिया गया था। कत्ल के बीच 32 बीघा जमीन का विवाद बताया जा रहा है। अब तक घटना में चार आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक कानपुर के इंद्रजीत यादव ने सुपारी देकर हत्या कराई।
रविवार रात कानपुर के बर्रा निवासी सर्वेश शुक्ला उर्फ सब्बू और गुजैनी के आशीष विश्वकर्मा को पुलिस ने कालपी के जोधर नाले के पास जंगल से मुठभेड़ के दौरान धर-दबोचा, जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर पर गोली लगी है। जबकि तीसरा आरोपी बर्रा का केशव कटियार भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कार से रक्तरंजित पाना और जैक भी बरामद किया गया है।
मुख्य आरोपी घटना के बाद फरार
अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी के मुताबिक पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता इंद्रजीत को भी पकड़ लिया है जबकि मुख्य आरोपी मोनू यादव फरार है। उसकी तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। इंद्रजीत के व्हाट्सऐप से घटना के पहले व बाद के डिजिटल साक्ष्य-चैट मिले हैं, जिसमें उसने पैसे देकर मोनू और तीन साथियों से वारदात कराने की बात कही है। एसपी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि कदौरा क्षेत्र की जमीन को लेकर गयादीन और इंद्रजीत के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। शनिवार दोपहर 3:45 पर अपहरण के बाद चलती कार में गयादीन की हत्या कर दी गई थी।
वकील की हत्या के लिए दी गई थी 10 लाख की सुपारी
एसपी ने बताया कि इंद्रजीत यादव और गयादीन के बीच 32 बीघा जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। जमीन पर दोनों पक्ष अपना-अपना दावा कर रहे थे। इसी को लेकर इंद्रजीत ने हत्या की साजिश रची। पुलिस की जांच में पता चला है कि मोनू का पिता अजय यादव इंद्रजीत का खास दोस्त है। अजय के फोन से घटना के पहले और बाद के सभी व्हाट्सऐप चैट बरामद हुए हैं, जो अहम साक्ष्य बने हैं। ऐसे में अजय को भी साजिश में अभियुक्त बनाया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि यह घटना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। इंद्रजीत ने 10 लाख रुपये में मोनू को सुपारी दी थी।
मुख्य आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित
इंद्रजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कानपुर के नौबस्ता में रहने वाले मोनू यादव पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। गयादीन के सिर पर कई वार किए गए, जिससे हड्डियां टूट गईं। शरीर के दूसरे हिस्सों में भी सात गहरे जख्म मिले हैं। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। बताया जा रहा है कि बातचीत और चाय पीने के बहाने गयादीन को गाड़ी में बैठाकर अगवा किया गया था। बाद में कानपुर के गुजैनी स्थित नहर में उनका शव बरामद हुआ था।
पुलिस ने किया खुलासे का दावा पर कई सवाल अधूरे
गयादीन की हत्या का पुलिस खुलासा करने का दावा कर रही है पर अभी भी कई सवाल अधूरे हैं। पुलिस के मुताबिक गयादीन की हत्या चलती कार में की गई थी। अपहरण कालपी से हुआ और शव 70 किलोमीटर दूर कानपुर के सचेंडी में मिला, जबकि हत्या में प्रयुक्त कार कालपी के जंगल से बरामद हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि हत्या के बाद शव इसी कार से गुजैनी नहर पहुंचाया गया तो फिर कार वापस कालपी के जंगल तक कैसे पहुंची। क्या शव को किसी दूसरे वाहन से ले जाया गया या कार वापस लाने में किसी अन्य व्यक्ति की मदद ली गई। कार की आवाजाही, आरोपियों की मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी कैमरों और टोल प्लाजा के रिकॉर्ड से इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। कार में खून से सना पाना और जैक बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक इंद्रजीत की भूमिका, मोनू समेत अन्य लोगों को सुपारी देने और व्हाट्सऐप चैट व डिजिटल साक्ष्य मिलने की बात भी सामने आई है। ऐसे में आरोपियों की बातचीत और मोबाइल लोकेशन को कार की आवाजाही से जोड़कर देखना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।