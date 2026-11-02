सिर की हड्डियां टूटीं, शरीर पर सात गहरे जख्म, 32 बीघा जमीन की खातिर हुई बार संघ अध्यक्ष की हत्या

कालपी बार संघ के अध्यक्ष की हत्या 32 बीघा जमीन की खातिर हुई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि वकील की हत्या सुपारी देकर कराई गई थी।

उरई, हिन्दुस्तान संवाद। उरई के कालपी बार संघ के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना को महज आधे घंटे के भीतर चलती कार में अंजाम दिया गया था। कत्ल के बीच 32 बीघा जमीन का विवाद बताया जा रहा है। अब तक घटना में चार आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक कानपुर के इंद्रजीत यादव ने सुपारी देकर हत्या कराई।

रविवार रात कानपुर के बर्रा निवासी सर्वेश शुक्ला उर्फ सब्बू और गुजैनी के आशीष विश्वकर्मा को पुलिस ने कालपी के जोधर नाले के पास जंगल से मुठभेड़ के दौरान धर-दबोचा, जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर पर गोली लगी है। जबकि तीसरा आरोपी बर्रा का केशव कटियार भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल कार से रक्तरंजित पाना और जैक भी बरामद किया गया है।

मुख्य आरोपी घटना के बाद फरार अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी के मुताबिक पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता इंद्रजीत को भी पकड़ लिया है जबकि मुख्य आरोपी मोनू यादव फरार है। उसकी तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। इंद्रजीत के व्हाट्सऐप से घटना के पहले व बाद के डिजिटल साक्ष्य-चैट मिले हैं, जिसमें उसने पैसे देकर मोनू और तीन साथियों से वारदात कराने की बात कही है। एसपी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि कदौरा क्षेत्र की जमीन को लेकर गयादीन और इंद्रजीत के बीच मुकदमेबाजी चल रही थी। शनिवार दोपहर 3:45 पर अपहरण के बाद चलती कार में गयादीन की हत्या कर दी गई थी।

वकील की हत्या के लिए दी गई थी 10 लाख की सुपारी एसपी ने बताया कि इंद्रजीत यादव और गयादीन के बीच 32 बीघा जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। जमीन पर दोनों पक्ष अपना-अपना दावा कर रहे थे। इसी को लेकर इंद्रजीत ने हत्या की साजिश रची। पुलिस की जांच में पता चला है कि मोनू का पिता अजय यादव इंद्रजीत का खास दोस्त है। अजय के फोन से घटना के पहले और बाद के सभी व्हाट्सऐप चैट बरामद हुए हैं, जो अहम साक्ष्य बने हैं। ऐसे में अजय को भी साजिश में अभियुक्त बनाया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि यह घटना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। इंद्रजीत ने 10 लाख रुपये में मोनू को सुपारी दी थी।

मुख्य आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित इंद्रजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। कानपुर के नौबस्ता में रहने वाले मोनू यादव पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। गयादीन के सिर पर कई वार किए गए, जिससे हड्डियां टूट गईं। शरीर के दूसरे हिस्सों में भी सात गहरे जख्म मिले हैं। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। बताया जा रहा है कि बातचीत और चाय पीने के बहाने गयादीन को गाड़ी में बैठाकर अगवा किया गया था। बाद में कानपुर के गुजैनी स्थित नहर में उनका शव बरामद हुआ था।