सिर की हड्डियां टूटीं, 10 दिन वेंटिलेटर पर रहा; लड़के की ये लत हुई खतरनाक

मोबाइल गेम का शौक गोरखपुर एक किशोर के लिए खतरनाक साबित हुआ। खेलते हुए ध्यान भटका तो वह छत की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। सिर की हड्डियां टूटने के साथ ब्रेन हेमरेज हो गया। सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराने पर इमरजेंसी सर्जरी हुई। करीब 10 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद अब वह खतरे से बाहर है। न्यूरोसर्जन डॉ. सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि महराजगंज के परतावल के रहने वाले एक किशोर को मोबाइल गेम पबजी की लत लग चुकी थी। परिजनों के मना करने पर वह हिंसक हो जाता। दस दिन पहले छत पर बैठकर गेम खेल रहा था। किसी ने नीचे बुलाया तो सीढ़ी से उतरते हुए मोबाइल स्क्रीन से नजर नहीं हटाई। पैर फिसला और वह ऊंचाई से गिर पड़ा। सिर की हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई। दिमाग के आंतरिक हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। जबड़ा भी टूट गया।

परिजनों ने खून से लथपथ अचेत किशोर को अस्पताल पहुंचाया। सीटी स्कैन में सिर की हड्डियां टूटने और दिमाग पर दबाव की पुष्टि हुई। इमरजेंसी सर्जरी में टूटी हड्डियों को जोड़कर प्लेट लगाई गई। क्षतिग्रस्त हिस्से निकाले गए। चार घंटे तक चली सर्जरी के बाद आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। अब मरीज होश में है और वेंटिलेटर से बाहर आ चुका है।

मोबाइल के उपयोग पर निगरानी रखें अभिभावक बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के डॉ. आमिल हयात खान ने बताया कि मोबाइल का नशा अब खतरनाक रूप लेता जा रहा है। हिंसक खेलों की लत बच्चों को जेहनी तौर पर और खतरनाक बना रही है। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में रोजाना दो से तीन ऐसे बच्चे जरूर आते हैं, जिनकी मोबाइल की लत खतरनाक स्तर पर रहती है।

जानलेवा बन चुके हैं ये गेम मोमो चैलेंज : इसमें एक अज्ञात नंबर से बच्चों को चुनौती दी जाती थी। टास्क पूरा न करने पर उन्हें डराया जाता था।

चोकिंग गेम: इस गेम में बच्चों को अपनी सांस तब तक रोकने को कहा जाता था, जब तक वे बेहोश न हो जाएं।

ब्लू व्हेल चैलेंज : इस गेम में 50 दिनों तक 50 कठिन टास्क दिए जाते थे।

पबजी : मामले आने पर भारत ने सितंबर 2020 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था।

सतर्क रहें अभिभावक न्यूरोसर्जन डॉ. सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि मोबाइल गेम का नशा खतरनाक हो रहा है। गेम खेलते या रील बनाते हुए ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अभिभावकों को हर कदम पर सतर्क रहना होगा। बच्चे ऊंचाई या छत पर मोबाइल न चलाएं, यह ध्यान रखना होगा।

2020 से बैन हैं पबजी समेत कई गेम साइबर एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि दो सितंबर 2020 को भारत ने पबजी सहित कई गेम को बैन कर दिया था। इसके बाद से भारतीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर इस तरह के गेम को नहीं खेला जा सकता है। लेकिन, वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) की मदद से इसे लोग भारत में खेल रहे हैं। यह विदेशी नेटवर्क है तो प्ले स्टोर सहित कई साइड पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कई बार अभिभावक से शिकायत आने पर इसे मोबाइल में बैन भी कराया जाता है।