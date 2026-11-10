लखनऊ से वाराणसी तक धुआं-धुआं आसमां, सुबह की हवा भी जहरीली, आगरा में एक्यूआई 450 पार

पटाखों से दिवाली पर यूपी के महानगरों में हर तरफ धुआं-धुआं ही दिखाई दिया। लखनऊ से वाराणसी तक सुबह की हवा भी जहरीली हो गई। आगरा में एक्यूआई 450 के पार पहुंच गया।

लखनऊ हिन्दुस्तान टीम। यूपी में राजधानी लखनऊ समेत महानगरों में दिवाली पर हुई आतिशबाजी के धुएं से प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ गया। दिवाली के अगले दिन सोमवार को सुबह नौ बजे लखनऊ का औसत वायु सूचकांक 251 दर्ज किया गया। यह खराब श्रेणी में आता है। सबसे ज्यादा जहरीली हवा यहां लालबाग क्षेत्र की रही। सबसे कम एक्यूआई यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक गोमती नगर का रहा। इसी तरह वाराणसी में एक्यूआई 350 और आगरा में 450 को पार कर गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह लखनऊ का एक्यूआई खराब स्तर पर रहा। हवा में नन्हे प्रदूषण के कण पीएम 2.5 का स्तर ज्यादा रहा। पीएम 2.5 का बढ़ना यह बताता है कि हवा में प्रदूषण धुएं की वजह से है। सबसे ज्यादा प्रदूषण लालबाग में रहा जहां एक्यूआई 360 यानी बहुत खराब रहा। तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में एक्यूआई 319 दर्ज किया गया। अलीगंज स्थित केन्द्रीय विद्यालय स्टेशन पर एक्यूआई 292 दर्ज किया गया। कुकरैल निगरानी केन्द्र यानी इन्दिरा नगर और पिकनिक स्पॉट रोड के आसपास हवा की गुणवत्ता का सूचकांक 197 दर्ज किया गया। आशियाना के बीआर आम्बेडकर यूनिवर्सिटी परिसर स्टेशन पर एक्यूआई 184 और गोमती नगर में 154 दर्ज किया गया।

जहरीली हुई बनारस की हवा, रेड जोन में पहुंचा एक्यूआई वाराणसी में रोशनी के त्योहार के बाद शहर धुएं और प्रदूषण की चादर में घिरता नजर आ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 301 पहुंच गया है। इसके साथ ही शहर रेड जोन में आ गया है। सबसे खराब स्थिति मलदहिया की है, जहां एक्यूआई 359 दर्ज किया गया। यहां की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है।

प्रदूषण निगरानी केंद्रों के आंकड़े बताते हैं कि दीवाली के बाद शहर के किसी भी प्रमुख इलाके की हवा राहत देने वाली नहीं है। मलदहिया में एक्यूआई 359, अर्दली बाजार में 290, भेलूपुर में 279 और बीएचयू परिसर में 274 दर्ज किया गया। यानी विश्वविद्यालय परिसर जैसे खुले इलाके में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। पटाखों से निकले धुएं और बारीक कणों के साथ धूल ने हवा को और प्रदूषित कर दिया है।

पीएम 2.5, पीएम 10 और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर मानकों से कई गुना अधिक बताया जा रहा है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सांस के जरिये फेफड़ों तक पहुंचकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ा सकते हैं।इसका सबसे ज्यादा असर अस्थमा, एलर्जी और हृदय रोगियों पर पड़ने की आशंका है।

लोगों को सांस लेने में परेशानी, खांसी, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह हवा ज्यादा नुकसानदेह है। विशेषज्ञों की सलाह है कि प्रदूषण का स्तर कम होने तक लोग सुबह-शाम खुले में व्यायाम करने से बचें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें।

जहरीली हवाओं की भट्ठी बना आगरा ताजनगरी की हवा में दीपावली पर हुई आतिशबाजी के बाद जहर घुल गया है। हवा में बारूद और केमिकल की गंध से सांस लेना मुश्किल है। धूल और केमिकल से धुंध छा रही है। खुले में निकलते ही जहरीली हवाओं का असर होने लगता है। आंखों में जलन के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही है।

दीपावली की रात 10 बजे के बाद से प्रदूषण में एक साथ भारी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। रात 12 से सुबह तीन बजे तक कई इलाकों में एक्यूआई 450 के पार रिकार्ड किया गया। जबकि कई स्टेशनों पर पीएम- 2.5 और पीएम-10 का अधिकतम स्तर 500 माइक्रोग्राम पर मीटर रिकार्ड किया गया। यह प्रदूषण के मानकों में अधिकतम स्तर है। ऐसी आबोहवा में रहने पर स्वस्थ लोगों का भी गंभीर बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। सोमवार की शाम तक प्रदूषण के स्तर में खास गिरावट नहीं आई।

एक्यूआई का स्तर जरूर कम हुआ लेकिन प्रदूषण के अन्य घटक बढ़े रहे। इनका अधिकतम स्तर 300 से लेकर 500 माइक्रोग्राम पर मीटर तक आंका गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगर हवाओं की रफ्तार नहीं बढ़ती है तो आतिशबाजी से हवा में घुला जहर 10 से 15 दिनों तक परेशान कर सकता है। प्रदूषण कारी तत्व निचली सतह पर तैरते रहेंगे। सांस के जरिए यह लोगों के फेंफड़ों तक पहुंचेंगे और सांस संबंधी दिक्कतों को बढ़ाएंगे। हवा चलने पर प्रदूषणकारी तत्व शहर से बाहर की ओर जा सकते हैं। तेज धूप निकलने पर यह काफी ऊपर उठ जाते हैं।

संजय प्लेस, शास्त्रीपुरम में 500 पहुंचा स्तर प्रदूषण के लिहाज से संजय प्लेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। यहां सोमवार शाम को एक्यूआई का स्तर 282 रिकार्ड किया गया। जबकि पीएम-2.5 आकार के सूक्ष्म कणों की अधिकतम मौजूदगी 500 माइक्रोग्राम पर मीटर रही। इसी तरह शास्त्रीपुरम में धूल कणों की अधिकतम मौजूदगी का स्तर भी 500 माइक्रोग्राम पर मीटर दर्ज किया गया। आवास विकास में सूक्ष्म कण 498 और धूल कण 459 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रिकार्ड किए गए।

ग्रीन पटाखे नहीं, धुएं वाली आतिशबाजी चली ग्रीम पटाखों की अपील करने के बाद भी शहर में धुएं वाली आतिशबाजी जमकर चली। चकरी, मल्टीपल शाट्स, अनार बम, रंगों वाली फुलझड़ियां, छोटे पटाखों की लड़ियों ने सबसे ज्यादा धुआं उगला। पहली शिफ्ट में रात 8 से 10 और दूसरी में 12 से 2 बजे तक सबसे ज्यादा आतिशबाजी की गई। इसी के बाद शहर के आसमान पर गहरी धुंध छा गई। सड़कों पर भी आतिशबाजी का धुआं मंडराता देखा गया। सोमवार सुबह भी हालात बेहद खराब रहे।

देश का 18वां सबसे प्रदूषित शहर रहा आगरा यूएस एक्यूआई (गुड एयर) के आंकड़ों के मुताबिक आगरा देश के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 18वें नंबर पर रहा है। यह आंकड़े दीपावली की रात 12:30 बजे लिए गए। आठ नवंबर की रात और 9 नवंबर के शुरूआती घंटों में लिए डाटा के मुताबिक इंदौर 1784 एक्यूआई के साथ एक नंबर पर रहा। अहमदाबाद 1164 एक्यूआई के साथ 5वें और भोपाल 828 के साथ 10वें नंबर पर सबसे प्रदूषित रहा है। राजस्थान का जयपुर 323 एक्यूआई के साथ 20वें नंबर पर रहा है।

इसी तरह 'एक्यूआई.इन' के मुताबिक दुनियां के 100 प्रदूषित शहरों में से 99 भारत के रहे हैं। इस बार पंजाब के शहरों पर प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। अमृतसर पहले नंबर पर रहा है। जबकि बठिंडा, पटियाला, फरीदकोट में एक्यूआई 700 से 900 माइक्रोग्राम पर मीटर रिकार्ड किया गया है। हरियाणा के पानीपत, करनाल, हिसार में भी हवाएं बेहद खराब हैं। दिल्ली में एक्यूआई 450 से लेकर 500 के बीच तक रिकार्ड किया जा रहा है।

इस तरह करें बचाव -सर्जिकल मास्क काम नहीं करेगा, एन-95 मास्क का प्रयोग करें

-सुबह 5 से 10 बजे तक खुले में टहलना बंद करना ठीक रहेगा

-घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, एयर प्यूरीफायर प्रयोग करें

-बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग बिना ठोस कारण बाहर नहीं जाएं

-पानी अधिक पिएं, ठंडे की बजाए हल्का गुनगुना पीना अच्छा है

-बीमार लोग नियमित दवाइयां लेते रहें, जरूरत पर जांच कराएं