40 दिन बाद मिला ठेकेदार के बेटे का कंकाल, पुल पर स्कूटी खड़ी कर नदी में लगा दी थी छलांग

यूपी के बदायूं में पुल पर स्कूटी खड़ी करके राम गंगा नदी में कूदे बरेली के पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के बेटे का 40 दिन बाद कंकालनुमा शव दातागंज क्षेत्र में धनौरा गांव के पास खेत में मिला। शव की पहचान मृतक के भाई ने जूते और कपड़ों के आधार पर की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र के सूफी टोला के रहने वाले हाजी इंतजार अहमद पीडब्ल्यूडी ने तहरीर दी कि वे ठेकेदार हैं। उनका 30 साल का बेटा मोइनुद्दीन, उनके साथ ही काम में हाथ बंटाता था। 13 अगस्त को बारिश के दौरान रात करीब आठ बजे से उनका बेटा लापता है, वापस नहीं लौटा। इस बीच बरेली से कार से बदायूं लौट रहे पशु प्रेमी विक्रेंद्र शर्मा ने देखा कि राम गंगा पुल पर एक स्कूटी सवार खड़ा है और मोबाइल पर बात कर रहा है।

उन्होंने सोचा बारिश हो रही है शायद वह किसी परेशानी में है। उन्होंने कार रोकी और उससे जानकारी लेने की कोशिश की जब तक विकेंद्र उसके पास तक पहुंच पाते वह रामगंगा नदी में कूद गया। विकेंद्र ने रामगंगा चौकी पुलिस को जानकारी दी। जब पता चला कि रामगंगा में कूदा युवक पीडब्ल्यूडी ठेकेदार हाजी इंतजार अहमद का बेटा मोइनुद्दीन है। इसके बाद उसकी तलाश की। काफी तलाश के बाद उसका शव नहीं मिला।