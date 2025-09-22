skeleton of contractor s son found after 40 days he had parked his scooter on a bridge and jumped into the river 40 दिन बाद मिला ठेकेदार के बेटे का कंकाल, पुल पर स्कूटी खड़ी कर नदी में लगा दी थी छलांग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
40 दिन बाद मिला ठेकेदार के बेटे का कंकाल, पुल पर स्कूटी खड़ी कर नदी में लगा दी थी छलांग

हाजी इंतजार अहमद पेशे से ठेकेदार हैं। उनका 30 साल का बेटा मोइनुद्दीन, उनके साथ ही काम में हाथ बंटाता था। 13 अगस्त को बारिश के दौरान रात करीब आठ बजे से उनका बेटा लापता हो गया था। पता चला कि उसने पुल पर स्कूटी खड़ी कर रामगंगा नदी में छलांग लगा दी। 

Ajay Singh संवाददाता, बदायूंMon, 22 Sep 2025 10:44 AM
यूपी के बदायूं में पुल पर स्कूटी खड़ी करके राम गंगा नदी में कूदे बरेली के पीडब्ल्यूडी ठेकेदार के बेटे का 40 दिन बाद कंकालनुमा शव दातागंज क्षेत्र में धनौरा गांव के पास खेत में मिला। शव की पहचान मृतक के भाई ने जूते और कपड़ों के आधार पर की है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

बरेली जिले के बारादरी थाना क्षेत्र के सूफी टोला के रहने वाले हाजी इंतजार अहमद पीडब्ल्यूडी ने तहरीर दी कि वे ठेकेदार हैं। उनका 30 साल का बेटा मोइनुद्दीन, उनके साथ ही काम में हाथ बंटाता था। 13 अगस्त को बारिश के दौरान रात करीब आठ बजे से उनका बेटा लापता है, वापस नहीं लौटा। इस बीच बरेली से कार से बदायूं लौट रहे पशु प्रेमी विक्रेंद्र शर्मा ने देखा कि राम गंगा पुल पर एक स्कूटी सवार खड़ा है और मोबाइल पर बात कर रहा है।

उन्होंने सोचा बारिश हो रही है शायद वह किसी परेशानी में है। उन्होंने कार रोकी और उससे जानकारी लेने की कोशिश की जब तक विकेंद्र उसके पास तक पहुंच पाते वह रामगंगा नदी में कूद गया। विकेंद्र ने रामगंगा चौकी पुलिस को जानकारी दी। जब पता चला कि रामगंगा में कूदा युवक पीडब्ल्यूडी ठेकेदार हाजी इंतजार अहमद का बेटा मोइनुद्दीन है। इसके बाद उसकी तलाश की। काफी तलाश के बाद उसका शव नहीं मिला।

भाई ने जूते और कपड़ों से पहचान की

घटना के 40 दिन बाद मोइनुद्दीन का कंकालनुमा शव दातागंज कोतवाली के धनौरा गांव के रामगंगा किनारे गुड्डू प्रधान के खेत के बराबर में पड़ा मिला। इसके बाद नईमुद्दीन के परिजन पहुंचे तो उसके भाई मो. मलिक ने जूते और कपड़ों से उसकी पहचान की। इसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्नोई ने बताया कि 13 अगस्त से लापता युवक का शव रामगंगा से मिला है। भाई ने शव की पहचान की है।

