Hindi NewsUP Newssixth-grade student troubled by lewd behavior of e-rickshaw driver, dropped out school and now attempted suicide
लखनऊ में गंदी हरकतों से परेशान छठी की छात्रा ने पहले स्कूल छोड़ा, अब सुसाइड की कोशिश

संक्षेप:

ई-रिक्शा चालक की छेड़खानी से तंग छठवीं की छात्रा ने जान देने का प्रयास किया है। चालक की ही गंदी हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने तीन महीने से स्कूल जाना छोड़ दिया था। इसकी शिकायत पुलिस से भी हुई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था।

Dec 24, 2025 07:03 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, काकोरी (लखनऊ) संवाददाता
राजधानी लखनऊ के पारा इलाके में ई-रिक्शा चालक की छेड़खानी से तंग छठवीं की छात्रा ने जान देने का प्रयास किया। पिछले चार महीने से लगातार पीछा करने से परेशान छात्रा ने तीन महीने से स्कूल छोड़ दिया। रविवार को आरोपी साथियों संग उसके घर पहुंच गया और किशोरी को साथ ले जाने के लिए दबाव बनाने लगा। परेशान छात्रा ने कमरे में फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। जानकारी होने पर परिजनों ने फंदे से उतारा और अस्पताल पहुंचाया। किशोरी के मौसा ने पारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

किशोरी बचपन से ही अपने मौसा के घर रहकर पढ़ाई करती हैं। वह बुद्धेश्वर निवासी आकाश नाम के युवक के ई-रिक्शे से स्कूल जाती थी। ई-रिक्शा चालक उसके आते-जाते अक्सर छेड़खानी करने लगा। आरोप है कि परिजनों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। भयभीत छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। इसी बीच करीब एक माह पहले आरोपी उसके घर में घुस गया। किशोरी के शोर मचाया तो आरोपित ने उसका मुंह दबा दिया और धमकाया कि हत्या कर वाशिंग मशीन में डाल देंग।

पंखे से लटक गई

पीड़िता के मौसा के अनुसार रविवार को आकाश फिर घर के सामने पहुंचा और धमकाने लगा। आकाश को देखकर पीड़िता ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे दरवाजे से निकल कर मौसी से शिकायत करने पहुंची तो आरोपी ने उसके पैर पर ई-रिक्शा चढ़ा दिया। किशोरी भागकर घर के अंदर पहुंची और दरवाजा बंद कर कमरे में लगे पंखे में दुपट्टे के सहारे फांसी का फंदा लगा लिया। मोहल्ले का एक युवक छत के रास्ते घर में पहुंचा और फांसी के फंदे से उतारा। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्कूल ले जाते समय करता था गलत हरकतें

पीड़िता के परिजनों के मुताबिक आरोपी ई-रिक्शा चालक आकाश अक्सर लड़कियों को ही स्कूल ले जाता था। इस बीच कुछ अन्य लड़कियों से भी गलत हरकत की कोशिश करता था। उसने पीड़िता को भी निशाने पर ले लिया। उससे अश्लील हरकतें करने लगा था। इससे परेशान होकर ही छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा था।