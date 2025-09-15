छठी के छात्र ने ऑनलाइन गेम में गंवाए 13 लाख, पिता की डांट पर फांसी लगाकर दी जान

अब लखनऊ में ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक किशोर ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। छठी में पढ़ने वाला किशोर ऑनलाइन गेम के चक्कर में पिता के 13 लाख रुपए गंवा चुका था। सोमवार को इसका पता पिता को चला तो उन्होंने डांट लगाई थी। इसी के बाद बेटे ने जान दे दी।

ऑनलाइन गेम के चक्कर में जान गंवाने वालों में एक और किशोर का नाम जुड़ गया है। लखनऊ में किसान के 14 वर्षीय इकलौते बेटे यश ने ऑनलाइन गेम में 13 लाख गंवाने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी है। यश निजी स्कूल में छठी का छात्रा था। घटना मोहनलालगंज के धनुवासड़ में हुई है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इकलौते बेटे की इस तरह से मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

बताया जाता है कि सुरेश कुमार का बेटा यश अपने पिता के मोबाइल से ऑनलाइन गेम खेलता था। करोड़ों रुपए कमाने के लालच में यश ने पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपए गेम में गंवा दिए थे। सोमवार को जब सुरेश कुमार बैंक गए तो उन्हें खाते से 13 लाख रुपए बारी-बारी से निकलने की जानकारी हुई। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि ऑनलाइन गेम में पैसे खर्च हुए हैं।

सुरेश घर पहुंचे तो बेटे यश से पूछताछ की और डांटा। इससे नाराज होकर यश घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में चला गया और वहीं पर पंखे से रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। काफी देर तक यश नीचे नहीं आया तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। यश का शव रस्सी के सहारे लटक रहा था। उसे फंदे से उतारने के बाद तुरंत सीएचसी ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। सुरेश के परिवार में मां विमला और एक बहन गुनगुन है।