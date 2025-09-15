Sixth class student lost 13 lakhs in online game, committed suicide by hanging himself after being scolded by father छठी के छात्र ने ऑनलाइन गेम में गंवाए 13 लाख, पिता की डांट पर फांसी लगाकर दी जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Sixth class student lost 13 lakhs in online game, committed suicide by hanging himself after being scolded by father

छठी के छात्र ने ऑनलाइन गेम में गंवाए 13 लाख, पिता की डांट पर फांसी लगाकर दी जान

अब लखनऊ में ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक किशोर ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। छठी में पढ़ने वाला किशोर ऑनलाइन गेम के चक्कर में पिता के 13 लाख रुपए गंवा चुका था। सोमवार को इसका पता पिता को चला तो उन्होंने डांट लगाई थी। इसी के बाद बेटे ने जान दे दी।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:39 PM
छठी के छात्र ने ऑनलाइन गेम में गंवाए 13 लाख, पिता की डांट पर फांसी लगाकर दी जान

ऑनलाइन गेम के चक्कर में जान गंवाने वालों में एक और किशोर का नाम जुड़ गया है। लखनऊ में किसान के 14 वर्षीय इकलौते बेटे यश ने ऑनलाइन गेम में 13 लाख गंवाने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी है। यश निजी स्कूल में छठी का छात्रा था। घटना मोहनलालगंज के धनुवासड़ में हुई है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इकलौते बेटे की इस तरह से मौत से परिवार में कोहराम मचा है।

बताया जाता है कि सुरेश कुमार का बेटा यश अपने पिता के मोबाइल से ऑनलाइन गेम खेलता था। करोड़ों रुपए कमाने के लालच में यश ने पिता के बैंक खाते से 13 लाख रुपए गेम में गंवा दिए थे। सोमवार को जब सुरेश कुमार बैंक गए तो उन्हें खाते से 13 लाख रुपए बारी-बारी से निकलने की जानकारी हुई। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि ऑनलाइन गेम में पैसे खर्च हुए हैं।

सुरेश घर पहुंचे तो बेटे यश से पूछताछ की और डांटा। इससे नाराज होकर यश घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में चला गया और वहीं पर पंखे से रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। काफी देर तक यश नीचे नहीं आया तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। यश का शव रस्सी के सहारे लटक रहा था। उसे फंदे से उतारने के बाद तुरंत सीएचसी ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। सुरेश के परिवार में मां विमला और एक बहन गुनगुन है।

पिछले दिनों सरकार ने ऑनलाइन गेम पर लगाई है रोक

देश में ऑनलाइन गेम के चक्कर में नौजवानों और किशोरों के इस तरह फंसने को देखते हुए ही पिछल दिनों सरकार ने संसद में कानून बनाकर ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाई थी। ऑनलाइन गेम के चक्कर में लोगों ने न सिर्फ करोड़ों रुपए गंवाए हैं बल्कि कई नौजवानों की इसके चक्कर में जान भी गई है।

