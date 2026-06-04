छह मंजिला भवन, छत पर हेलीपैड, भाजपा मुख्यालय के लिए 45 करोड़ में खरीदी गई जमीन

राजधानी लखनऊ में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के लिए बुधवार को जमीन खरीद ली गई। जीजामऊ में 45 करोड़ रुपए में 5500 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई है। यहां छह मंजिला भवन बनाया जाएगा। छत पर हेलीपैड भी होगा।

UP News: देश की राजधानी लखनऊ में भाजपा के आलीशान दफ्तर के बाद अब लखनऊ में शानदार प्रदेश मुख्यालय का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा ने जियामऊ में बुधवार को जमीन खरीद ली। भाजपा ने एलडीए की ई-नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर 45 करोड़ रुपये में 5500 वर्गमीटर जमीन खरीदी है। इस सौदे से एलडीए को 16 करोड़ का अतिरिक्त लाभ हुआ है, क्योंकि प्राधिकरण ने यह जमीन नगर निगम से पिछले महीने 29 करोड़ में खरीदी थी। नीलामी में तीन बड़े बिल्डर समूहों के साथ भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। आनलाइन नीलामी में भाजपा ने सबसे अधिक कीमत लगाई। अंततः भूखंड अपने नाम करा लिया। इसके साथ ही प्रदेश मुख्यालय निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

आधुनिक होगा भाजपा का प्रदेश मुख्यालय पार्टी इस भूखंड पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त छह मंजिला प्रदेश मुख्यालय बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित भवन में प्रशासनिक कार्यालय, बैठक कक्ष, सम्मेलन सुविधाएं और अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं होंगी। सूत्रों के अनुसार, भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर हेलीपैड भी विकसित करने की योजना है। ताकि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की आवाजाही सुगम हो सके।

जमीन वापसी के बाद बदली पूरी रणनीति यह भूखंड पहले नगर निगम ने दीनदयाल उपाध्याय सेवा न्यास को आवंटित किया था। वर्ष 2020 में नगर निगम ने करीब 5500 वर्गमीटर जमीन 90 वर्ष की लीज पर न्यास को दी थी। बाद में इसे फ्रीहोल्ड करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, ताकि यहां भाजपा का प्रदेश मुख्यालय बनाया जा सके। लेकिन 7 अप्रैल को न्यास के सदस्य कृष्ण कुमार दीक्षित ने नगर निगम को पत्र भेजकर बजट की कमी का हवाला देते हुए जमीन वापस करने का निर्णय लिया। इसके बाद पूरी प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया।

एलडीए ने डीएम सर्किल रेट के दोगुने पर खरीदी जमीन एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने नगर आयुक्त गौरव कुमार को पत्र भेजकर भूखंड को सर्किल रेट के दोगुने दर पर एलडीए को देने को कहा था। नगर निगम सदन ने भी जमीन एलडीए को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद एलडीए ने जमीन अपने अधिकार में लेकर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की।

एलडीए की रणनीति से बढ़ा राजस्व प्रत्यक्ष हस्तांतरण की बजाय नीलामी का रास्ता अपनाने से एलडीए को बड़ा आर्थिक लाभ हुआ। 29 करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन 45 करोड़ रुपये में बिकने से प्राधिकरण को 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला। अधिकारियों का मानना है कि खुली नीलामी प्रक्रिया अपनाने से भविष्य में किसी कानूनी या प्रशासनिक विवाद की संभावना भी कम होगी।

अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने की चर्चा भाजपा सूत्रों के अनुसार नए प्रदेश मुख्यालय के शिलान्यास और निर्माण प्रक्रिया को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जुलाई में इसका शिलान्यास करने की बात कही जा रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।