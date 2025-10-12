लव मैरिज के छह साल बाद पत्नी की कर दी हत्या, पति ने खुद को भी गोली से उड़ाया

यूपी के फतेहपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। गाजीपुर थाना के लमेहटा गांव में रविवार भोर पहर हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चर्चा है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बीवी की मौत के गम में पति ने खुद भी जान दे दी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। पुलिस के मुताबिक गांव निवासी 30 वर्षीय मुकेश कुमार निषाद पुत्र लखन निषाद गांव में 27 वर्षीय पत्नी गुड़िया से करीब छह साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों तीन बच्चियों दिव्यांशी, प्रियांशी व आठ माह की जियांशी के साथ रहते थे। बताया गया कि शनिवार रात परिवार के सभी सदस्य सामान्य रूप से भोजन करने के बाद सो गए थे।