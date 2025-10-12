Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSix years after their love marriage wife was murdered and husband also shot himself

लव मैरिज के छह साल बाद पत्नी की कर दी हत्या, पति ने खुद को भी गोली से उड़ाया

फतेहपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। गाजीपुर थाना के लमेहटा गांव में रविवार भोर पहर हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चर्चा है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, फतेहपुरSun, 12 Oct 2025 03:48 PM
share Share
Follow Us on
लव मैरिज के छह साल बाद पत्नी की कर दी हत्या, पति ने खुद को भी गोली से उड़ाया

यूपी के फतेहपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। गाजीपुर थाना के लमेहटा गांव में रविवार भोर पहर हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चर्चा है कि घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। बीवी की मौत के गम में पति ने खुद भी जान दे दी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। पुलिस के मुताबिक गांव निवासी 30 वर्षीय मुकेश कुमार निषाद पुत्र लखन निषाद गांव में 27 वर्षीय पत्नी गुड़िया से करीब छह साल पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों तीन बच्चियों दिव्यांशी, प्रियांशी व आठ माह की जियांशी के साथ रहते थे। बताया गया कि शनिवार रात परिवार के सभी सदस्य सामान्य रूप से भोजन करने के बाद सो गए थे।

माता-पिता लखन निषाद व शांति देवी तथा बड़ी बेटी दिव्यांशी आंगन में सो रहे थे, जबकि मुकेश व पत्नी दो बेटियां के साथ अंदर कमरे में थे। भोर करीब तीन बजे कमरे से आठ माह की बच्ची जियांशी के रोने की आवाज सुनकर परिजन कमरे की ओर दौड़े तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गए। गुड़िया बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी और पास ही मुकेश की लाश भी तमंचे के साथ पड़ी थी। घटना की सूचना मिलते ही लमेहटा पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा बरामद किया है।

UP Police Up Murder Fatehpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |