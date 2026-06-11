6 ट्रेनें फिर से लखनऊ चारबाग स्टेशन से ही चलेंगी, राजधानी एक्सप्रेस समेत 36 के प्लेटफार्म बदले

रेलवे के अनुसार जिन ट्रेनों के पुराने रूट बहाल किए गए हैं, उसमें ट्रेन नंबर 19053 सूरत-मुजफ्फरपुर जंक्शन, 11079 एलटीटी -गोरखपुर जंक्शन, 11080 गोरखपुर जंक्शन-एलटीटी, 15066 पनवेल-गोरखपुर जंक्शन, 19201 भावनगर-अयोध्या कैंट और 15030 पुने-गोरखपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। रेलवे के अनुसार प्लेटफार्म नंबर चार पर भी कॉनकोर्स का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जिसके चलते राजधानी एक्सप्रेस, बाघ एक्प्रसेस, गरीब रथ, अवध-असम एक्सप्रेस, दुर्गियाना एक्सप्रेस, सुल्तानपुर-एलटीटी, फरक्का, कामाख्या-देहरादून, नीलांचल, श्रमजीवी, अरुणांचल, मुजफ्फरपुर-आंनद विहार, आनंद विहार-मऊ एक्सप्रेस सहित 36 ट्रेनें अब प्लेटफार्म चार के बजाय प्लेटफार्म नंबर दो, तीन पांच, छह और सात से संचालित होंगी। इसमें डिब्रूगढ़-नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को प्लेटफार्म नंबर छह से चलाया जाएगा।

गोमतीनगर-कामाख्या सहित 15 ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी

गोंडा-बुढ़वल खंड पर स्थित गोंडा-गोंडा कचहरी (05 किमी.) स्टेशनों के मध्य तीसरी लाइन के प्रावधान के लिए प्री-नॉन इंटरलॉक एवं नॉन इंटरलॉक कार्य किया जाना है। जिसके कारण जून महीने में 15 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ट्रेन नंबर 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस 28 जून तक मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी होकर चलेगी। गोंडा पर नहीं रुकेगी। 15136 अमृतसर-छपरा एक्सप्रेस 27 जून को रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 14012 आनन्द विहार टर्मिनल-राधिकापुर एक्सप्रेस 28 जून को रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 15078 गोमती नगर-कामाख्या एक्सप्रेस 29 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस 28 से 30 जून तक रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 22423 गोरखपुर-अमृतसर एक्सप्रेस 29 जून को मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी-लखनऊ-रोज़ा होकर चलेगी। 15904 चण्डीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस 28 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-जौनपुर-छपरा होकर चलेगी। 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष 29 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 14010 आनन्द विहार टर्मिनल-बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस 29 जून को रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 12512 तिरुवनन्तपुरम उत्तर-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 और 30 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 15532 अमृतसर-सहरसा एक्सप्रेस 29 जून को रोज़ा-लखनऊ-बाराबंकी-अयोध्या कैंट-जौनपुर-छपरा होकर चलेगी। 15046 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 12592 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस 29 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 15098 जम्मूतवी-भागलपुर एक्सप्रेस 30 जून को बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर होकर चलेगी। 12587 गोरखपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस 29 जून को मनकापुर-अयोध्या कैंट-बाराबंकी होकर चलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या 139 पर ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें।