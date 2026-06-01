प्रेगनेंसी में डिलीवरी के पहले अब होंगी 6 जांचें, परिवार कल्याण महानिदेशक ने जारी की नई गाइडलाइन

प्रेगनेंसी में डिलीवरी के पहले अब 6 जांचें होंगी। परिवार कल्याण महानिदेशक ने नई गाइडलाइन जारी की है। क्वीन मेरी अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ. अंजू अग्रवाल ने बताया कि छह एएनसी सुनिश्चित किए जाने से गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की नियमित व सघन निगरानी संभव हो सकेगी।

गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण गर्भावस्था अवधि के दौरान अब चार की जगह कम से कम छह प्रसव पूर्व (एंटीनोटल चेकअप यानी एएनसी) जांचें होंगी। इस संबंध में परिवार कल्याण महानिदेशक डॉ. एचडी अग्रवाल ने नई गाइडलाइन जारी की है। क्वीन मेरी अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ. अंजू अग्रवाल ने बताया कि छह एएनसी सुनिश्चित किए जाने से गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु की नियमित व सघन निगरानी संभव हो सकेगी। इससे गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं की समय रहते पहचान और उनका प्रभावी प्रबंधन किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि एनीमिया, गर्भावधि मधुमेह (जेस्टेशनल डायबिटीज), उच्च रक्तचाप और भ्रूण के विकास से संबंधित समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित होने से कम वजन वाले नवजात शिशुओं, समय पूर्व जन्म व अन्य नवजात जटिलताओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। डॉ. अग्रवाल ने बताया कि नई व्यवस्था से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फॉलो-अप विजिट भी अधिक प्रभावी होंगी। इनके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को पोषण, आयरन-फोलिक एसिड व अन्य आवश्यक दवाओं के सेवन, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, संभावित जटिलताओं, प्रसव की तैयारी और नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराया जा सकेगा।

वर्तमान में लगभग 52 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने चार प्रसव पूर्व जांचें करवाई हैं जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार, दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान कम से कम एक एएनसी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। इसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान कर उन्हें आवश्यक उपचार, रेफरल और विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में लगभग 52 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने चार प्रसव पूर्व जांचें करवाई हैं।

एएनसी का समय हुआ तय पहली एएनसी - गर्भावस्था के पंजीकरण के तुरंत बाद, 12 सप्ताह के भीतर

दूसरी एएनसी - 16 से 20 सप्ताह के बीच

तीसरी एएनसी - 24 से 28 सप्ताह के बीच

चौथी एएनसी - 28 से 32 सप्ताह के बीच

पाँचवीं एएनसी - 32 से 36 सप्ताह के बीच

छठी एएनसी - 36 से 40 सप्ताह के बीच