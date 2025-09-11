भाजपाइयों पर लाठीचार्ज में थानेदार समेत छह सस्पेंड, घायल कार्यकर्ता की मौत के बाद एक्शन

यूपी के गाजीपुर में भाजपाइयों पर देर रात बिजली बंद करके लाठीचार्ज कराने वाले थानेदार समेत छह पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। पांच अन्य पुलिस वालों को लाइन हाजिर भी किया गया है। लाठीचार्ज में घायल एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद एसपी ने एक्शन लिया।

गाजीपुर में देर रात बिजली बंद करके भाजपाइयों पर लाठीचार्ज करने वाले थानेदार समेत छह पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को लाठीचार्ज में घायल भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद एसपी डॉ. ईरज राजा ने कार्रवाई की। उन्होंने थानाध्यक्ष वेंकटेश तिवारी समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के साथ ही पांच पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। परिजनों की मांग पर मामले की मजिस्ट्रियल जांच का भी आदेश हो गया है। शव का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों का पैनल करेगा जिसकी वीडियोग्राफी होगी। रिपोर्ट आने के बाद केस दर्ज किया जाएगा।

गौरतलब है कि गठिया गांव में बिजली पोल लगाने के सवाल पर भाजपा से जुड़े दो पक्षों में विवाद था। एक पक्ष के राजेश राय बागी और विकास राय के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात नोनहरा थाने में प्रदर्शन किया और धरना देना शुरू कर दिया था। आरोप है कि देर रात थाने की बिजली बुझाकर पुलिस ने भाजपाइयों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। इसमें दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता 35 वर्षीय सियाराम उपाध्याय घायल हो गए। गुरुवार भोर में उनकी सांसें थम गईं। भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय समेत कई पदाधिकारी सांत्वना देने रूकुंदीपुर गांव स्थित उनके घर पहुंचे तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा।