रूट डायवर्जन, सुरक्षा प्लान और हवाई निगरानी, कांवड़ यात्रा को लेकर छह राज्यों ने बनाई रणनीति
यूपी के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण सोमवार दोपहर मेरठ पहुंचे। कमिश्नरी में छह राज्यों के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर समन्वय मीटिंग की।
Meerut Meeting: कांवड़ यात्रा-2026 की तैयारियों और छह राज्यों के पुलिस अधिकारियों की समन्वय मीटिंग के लिए यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी सोमवार को मेरठ पहुंचे। डीजीपी ने बताया कि कांवड़ यात्रा-2026 में कांवड़ियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एटीएस और बाकी खुफिया एजेंसी निगरानी में रहेंगी। नियमों का सख्ती से पालन होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी ध्यान में रखकर निगरानी की जाएगी। पुरानी तमाम परंपराओं का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल पूरा कराया जाएगा। इसके लिए तमाम प्लानिंग अभी से शुरू कर दी गई है। यातायात चलता रहे और आमजन को भी परेशानी न हो, इसके लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।
यूपी के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण सोमवार दोपहर मेरठ पहुंचे। कमिश्नरी में दोपहर करीब 12 बजे छह राज्यों के पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा-2026 को लेकर समन्वय मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान अलीगढ़ और बरेली के अधिकारी ऑनलाइन वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मीटिंग में शामिल हुए, जबकि उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे। सभी अधिकारियों का मुख्य फोकस कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और रूट डायवर्जन पर था। समन्वय मीटिंग के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और शासन के कांवड़ यात्रा को लेकर जो निर्देश हैं, उनका पालन कराया जाएगा।
2026 में कांवड़ को लेकर कई चुनौतियां
कांवड़ की हाइट, डीजे के वॉल्यूम लेवल डेसीबल और आपत्तिजनक गीतों पर प्रतिबंध रहेगा। इस साल कई चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए ही मीटिंग की जा रही है। दिल्ली सहारनपुर इकोनामिक एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे शुरू हो चुका है। इन दोनों के बनने के कारण यातायात सामान्य होगा। सभी को सहूलियत मिलेगी और तमाम यातायात इन्हीं एक्सप्रेस वे पर शिफ्ट होगा। कांवड़ के दौरान एक ट्रैफिक का पूरा प्लान बनाया गया है, जिसे लोगों के साथ हर माध्यम से साझा किया जाएगा। जितने कावड़ संघ हैं उनके साथ संवाद रहे। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का जिम्मा एटीएस और बाकी एजेंसी का रहेगा, साथ ही हवाई निगरानी भी कराई जाएगी।
कांवड़ यात्रा में आमजन को राहत, तीनों एक्सप्रेसवे रहेंगे खुले
कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे चालू रहेगा, ताकि आम यात्रियों को परेशानी न हो। इसके लिए मुख्य सचिव और डीजीपी ने एनएचएआई के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये। आयुक्त सभागार में हुई कांवड़ की समीक्षा बैठक में एनएचएआई के उच्चाधिकारियों को भी बुलाया गया। मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा कि आम जनता को राहत देने और यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर वाहनों का संचालन जारी रहेगा। इन प्रमुख एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी, जिनके लिए अलग से सुरक्षा और मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। एनएचएआई के अधिकारियों को कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।