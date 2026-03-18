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पूर्व विधायक विजय सिंह के घर ब्लास्ट केस में 6 नामजद, पुलिस ने दोनों बेटों को भी बनाया आरोपित

Mar 18, 2026 09:19 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, फर्रुखाबाद
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वाराणसी जेल में आजीवन सजा काट रहे पूर्व विधायक विजय सिंह के घर पर हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने बुधवार को केस दर्ज कराया है। इसमें पूर्व विधायक के दोनों बेटों समेत छह लोगों को नामजद किया गया है। बता दें नामजद सभी लोग घायल हैं और अलग-अलग जगहों पर इलाज करा रहे हैं।

पूर्व विधायक विजय सिंह के घर ब्लास्ट केस में 6 नामजद, पुलिस ने दोनों बेटों को भी बनाया आरोपित

पूर्व ऊर्जा मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में वाराणसी जेल में आजीवन सजा काट रहे पूर्व विधायक विजय सिंह के घर पर हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने बुधवार को केस दर्ज कराया है। इसमें पूर्व विधायक के दोनों बेटों समेत छह लोगों को नामजद किया गया है। नामजद सभी लोग घायल हैं और अलग-अलग जगहों पर इलाज करा रहे हैं।

मंगलवार की शाम करीब साढ़े सात बजे सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह के नाला मछरट्टा स्थित आवास पर तेज विस्फोट हुआ था। धमाका इतना जबरदस्त था कि उनके बेसमेंट की छत ढह गई और चार मंजिला इमारत के शीशे टूटकर सड़क तक बिखर गए। विस्फोट से आसपास के मकान तक हिल गए थे। धमाके में पूर्व विधायक के दोनों बेटे अविनाश उर्फ विक्की, अभिषेक उर्फ सिक्की के अलावा नाला मछरट्टा निवासी ईशू चौरसिया, रेलवे स्टेशन निवासी रामवीर यादव, मोहल्ला मित्तकूंचा निवासी रासू मिश्रा और नूरपुर के भइयालाल घायल हुए थे। विस्फोट के बाद लखनऊ से आई एटीएस के अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला कन्नौज और बम निरोधक दस्ते ने भी जांच की।

बुधवार को डीआईजी हरीश चंदर भी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि टीमों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। ब्लास्ट के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शहर कोतवाली प्रभारी दर्शन सिंह ने बताया कि नखास चौकी प्रभारी इमरान फरीद की तहरीर पर पूर्व विधायक के दोनों बेटों और चार अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना सब इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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डीआईजी ने कोना-कोना खंगाला

डीआईजी हरीश चंदर बुधवार को पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर हुए विस्फोट की जांच करने पहुंचे। उन्होंने आवास का कोना-कोना खंगाला। उन्होंने जांच कर रही एटीएस समेत अन्य जांच एजेंसियों से भी जानकारी ली। डीआईजी ने बताया कि विस्फोट होने के बाद आरोपितों ने घटना की जानकारी न तो 112 पुलिस को दी और न ही कोतवाली पुलिस को। इस मामले में आरोपित जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि घर के अंदर ही विस्फोट हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में कुछ साक्ष्य मिले हैं। आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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आधी रात बेटे को लेकर लखनऊ गईं दमयंती

विस्फोट में विजय सिंह के बेटे अविनाश उर्फ विक्की, अभिषेक उर्फ सिक्की के अलावा भइयालाल, ईशू, नौकर रामवीर के अलावा रासू भी घायल हुए हैं। विजय सिंह की पत्नी और पूर्व पालिकाध्यक्ष दमयंती सिंह अविनाश का इलाज कराने के लिए उसे लखनऊ ले गई हैं। अभिषेक भी लखनऊ में कहीं इलाज करा रहा है। जबकि सरकारी एंबुलेंस से ईशू को भी लखनऊ भेजा गया है। रामवीर और रासू को फर्रुखाबाद में ही भर्ती कराया गया है। वहीं, भइयालाल को कानपुर में भर्ती कराया गया है।

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विधायक और एमएलसी के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई

पूर्व विधायक विजय सिंह के आवास पर विस्फोट होने के बाद पुलिस-प्रशासन ने नगर विधायक सुनीलदत्त द्विवेदी और एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर कोतवाली प्रभारी दर्शन सिंह ने बताया कि दोनों जगहों पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। नगर विधायक सुनील दत्त द्विवेदी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे हैं और प्रांशुदत्त पारिवारिक भतीजे हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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