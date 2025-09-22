Six people fell asleep on the roadside after their car broke down a truck ran over them four dead गाड़ी खराब होने पर सड़क किनारे ही सो गए, ट्रक ने छह लोगों को रौंदा, चार की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गाड़ी खराब होने पर सड़क किनारे ही सो गए, ट्रक ने छह लोगों को रौंदा, चार की मौत

गाड़ी खराब होने पर सड़क किनारे ही सो गए, ट्रक ने छह लोगों को रौंदा, चार की मौत

प्रयागराज के साेरांव क्षेत्र में सोमवार भोर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी। दरअसल गाड़ी खराब होने के बाद सभी लोग सड़क किनारे ही सो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराजMon, 22 Sep 2025 02:39 PM
गाड़ी खराब होने पर सड़क किनारे ही सो गए, ट्रक ने छह लोगों को रौंदा, चार की मौत

यूपी के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। जहां साेरांव क्षेत्र में सोमवार भोर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी। दरअसल गाड़ी खराब होने के बाद सभी लोग सड़क किनारे ही सो गए थे। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

पुलिस ने बताया कि कानपुर का रहने वाले लोग बोलेरो से वाराणसी जा रहे थे। देर रात कानपुर प्रयागराज हाईवे पर उनकी गाड़ी खराब हो गयी। रात में गाड़ी बन नहीं सकी, ऐसे में परिवार के लोग सड़क किनारे बोलेरो खड़ी कर उसके आगे ही चादर बिछाकर सो गए कि सुबह होने पर मैकेनिक से बोलेरो ठीक कराएंगे। सोमवार की भोर चार बजे के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो में टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के बाहर सो रहे छह लोगों पर चढ़ गई। इसके बाद ट्रक भी रौंदता हुआ निकला। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो लोग जख्मी हो गए। सड़क पर खून ही खून बिखर गया। वहां से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी> सोरांव पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोरांव पुलिस ने कानपुर पुलिस से संपर्क कर घटना की जानकारी दी है। आगे की कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर दंपति को कंटेनर ने रौंदा, मौत

उधर, लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे 30 पर एक अनियंत्रित कंटेनर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक पर पीछे बैठी पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि बाइक चला रहा पति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए पहले सीएचसी और फिर जिला अस्पताल शाहजहांपुर के लिए रेफर कर दिया गया। शाहजहांपुर ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्ज में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

