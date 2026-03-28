सात में से छह एयरपोर्ट बंद, यूपी में बाकी का क्या हाल? अखिलेश ने हाई अड्डों को लेकर उठाए सवाल
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में हाल के वर्षों में जिन सात हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया, उनमें से छह आज तक चालू नहीं हुए हैं। 'एक्स' पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, 'देखो भाजपा का भ्रष्ट प्रबंध सात में से छह नये हवाई अड्डे बंद!
Akhilesh Yadav News: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। साथ ही यूपी के हवाई अड्डों को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा, उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में जिन सात हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया, उनमें से छह आज तक चालू नहीं हुए हैं।
'एक्स' पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, 'देखो भाजपा का भ्रष्ट प्रबंध सात में से छह नये हवाई अड्डे बंद! उत्तर प्रदेश के बाकी हवाई अड्डों का क्या हाल है 'घास हटवाकर' ये भी तो देख लिया जाए।' उन्होंने चित्रकूट, कुशीनगर व आजमगढ़ के हवाई अड्डों का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया गया कि हाल ही में खोले गए कई हवाई अड्डों पर निर्धारित उड़ान परिचालन बंद कर दिया गया है।
भाजपा में कमाई बांटने के लिए होता है अरबों का निर्माण
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मुख्य रूप से चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही हैं। यादव ने कहा, "भाजपा में अरबों का निर्माण सिर्फ अपनों को ठेके बांटकर, कमाई को बांटने के लिए होता है। इन्हें न तो कोई हवाई अड्डा चलाना है, न उड़ान योजना में कोई हवाई जहाज उड़ाना है, इन्हें तो बस कमाना है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान की गई टिप्पणी का जवाब दिया।
पीएम मोदी ने अखिलेश पर बोला था हमला
मोदी ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि सपा कार्यकाल के दौरान नोएडा को 'लूट के लिए एटीएम' में बदल दिया गया था। यादव ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कहा, "हमारे प्रदेश में मेहमान बनकर आए हैं, हम उनको मेहमान मानकर ही सम्मान सहित विदा करेंगे। जाने वालों की बात का बुरा नहीं माना जाता है। जब हार साक्षात दिखने लगती है तो इंसान को न अपने पद का मान रहता है, न ही अपने कथन पर नियंत्रण। उन्होंने कहा, "उम्र और पद का मान करना हमारे संस्कार में है और हमेशा रहेगा। सादर विदाई!
पीएम मोदी की टिप्पणियों का अखिलेश ने दिया जवाब
जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया। सोशल मीडिया पर एक्स पर प्रधानमंत्री की एक तस्वीर शेयर करते हुए, अखिलेश ने अपनी टिप्पणी में लिखा, वे हमारे राज्य में मेहमान बनकर आए हैं, और हम उन्हें उसी सम्मान के साथ विदा करेंगे, जैसा हम किसी मेहमान को देते हैं। जो व्यक्ति अब जाने वाला है, उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जब हार साफ़ दिखने लगती है, तो इंसान का अपनी ज़बान और अपने पद की गरिमा, दोनों पर से कंट्रोल हट जाता है, पोस्ट में कहा गया। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि उम्र और पद का सम्मान करना उनकी पार्टी की संस्कृति का हिस्सा है, और यह आगे भी बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें