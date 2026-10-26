आगरा MLC चुनाव में लापरवाही बरतने वाले 6 अधिकारी सस्पेंड, चुनाव आयोग का ऐक्शन

आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में लापरवाही पर चुनाव आयोग ने 6 अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। बूथ नंबर 21 और 26 पर तैनात पांच मतदान अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। आयोग ने इसे गंभीर लापरवाही माना है।

यूपी एमएलसी इलेक्शन में आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन सीट के चुनाव में लापरवाही के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने मतदान केंद्र संख्या 21 और 26 पर पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी संभाल रहे 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दोनों मतदान केंद्रों पर तैनात पांच अन्य मतदान अधिकारियों और 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है।

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव सुमन कुमार दास की ओर से 26 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र में यह कार्रवाई की गई है। पत्र के मुताबिक, आगरा मंडल के आयुक्त और रिटर्निंग ऑफिसर की 25 अक्टूबर की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर चिंता जताई। आयोग ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करने में जिम्मेदार अधिकारी विफल रहे। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इन 6 अधिकारियों पर गिरी गाज आयोग के निर्देश के अनुसार, बूथ नंबर- 21 पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट सह जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ओपी चक, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और सेक्टर पुलिस अधिकारी हरिशरण सिंह, एत्माद्दौला थाने के सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार को निलंबित किया जाएगा। वहीं, बूथ नंबर- 26 पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी विशाल राठौर, फतेहाबाद के अतिरिक्त निरीक्षक पुरषोत्तम पाल और एकता थाने के सब-इंस्पेक्टर सुमित त्यागी के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।