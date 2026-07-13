यूपी के 6 कुख्यातों की जेल बदली, भतीजे से बिस्किट में चरस मंगाने वाला चाचा भी शामिल

आगरा जिला जेल से 6 कुख्यात बंदियों को आगरा मंडल की दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया है। कड़ी सुरक्षा में बंदियों को जिला जेल आगरा से फिरोजाबाद, एटा और मथुरा जेल में ट्रांसफर किया गया है। जिला जेल में बंदियों की गतिविधियों पर CCTV कैमरा से निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।

UP Jail News : उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की जेल में बढ़ रही बंदियों की गुटबाजी और गैंगवार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं गए हैं। प्रशासनिक आधार और पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देश पर छह कुख्यात बंदियों को आगरा मंडल की दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया है। कड़ी सुरक्षा में बंदियों को जिला जेल आगरा से फिरोजाबाद, एटा और मथुरा जेल में स्थानांतरित किया गया है। जिला जेल में बंदियों की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। वहीं इसमें एक शातिर बंदी कासिम भी शामिल हैं। जिसकी मुलाकात के दौरान उसके भतीजे से बिस्किट के पैकेट में चरस जेल के गेट पर बरामद की गई थी। जो चाचा कासिम को देने आया था।

जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा ने बताया कि बंदी राहुल हत्या और गैंगस्टर के आरोप में और सलमान उर्फ सुल्तान लूट में जेल में निरुद्ध की गतिविधियां संदिग्ध होने पर इन्हें प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार एटा भेजा गया है। इसी तरह डकैती के आरोप में बंद शेर सिंह उर्फ शेरा और लूट, चोरी एवं एनडीपीएस ऐक्ट में आरोपित बंदी कासिम को जिला कारागार मथुरा और हत्या एवं गैंगस्टर में बंद शेर सिंह निषाद एवं लूट के आरोप में बंदी बिल्ला उर्फ समीर को जिला कारागार फिरोजाबाद कड़ी सुरक्षा में भेजा गया है। उधर, जेल अधीक्षक ने बताया कि अन्य बंदियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

कुछ और बंदी भी होंगे जल्द शिफ्ट जेल सूत्रों के मुताबिक जिला जेल से कुछ और बंदियों को भी दूसरी जेलों में जल्द शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए इनकी कुंडली खंगाली जा रही है। वहीं दूसरी जेलों से भी कई बंदियों को आगरा की जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

यूपी में 1470 करोड़ की लागत से बनेंगी 5 नई जेलें बता दें कि अभी हाल ही में योगी सरकार ने प्रदेश में 5 नई जेलें बनवाने का निर्णय लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जून महीने में हुई कैबिनेट बैठक में मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया, कानपुर नगर और भदोही में जेलों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पांच नई जेलों के निर्माण में 1470 करोड़ रुपए से अधिक रकम की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।