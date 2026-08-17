गोरखपुर में खुलेंगी छह नई पुलिस चौकियां, रिंग रोड समेत इन इलाकों में बढ़ेगी निगरानी

गोरखपुर में छह नई पुलिस चौकियां खोलने की तैयारी है। इनमें धर्मशाला अंडरपास, खोराबार क्षेत्र में तीन स्थान, गुलरिहा थाने के पीछे और ग्रीन सिटी के पास प्रस्तावित स्थान शामिल हैं। नई चौकियां बनने के बाद जिले में पुलिस चौकियों की संख्या 50 से अधिक हो जाएगी।

UP News: यूपी के गोरखपुर में इलाकों में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए छह नई पुलिस चौकियां खोलने की तैयारी है। इनमें धर्मशाला अंडरपास, खोराबार क्षेत्र में तीन स्थान, गुलरिहा थाने के पीछे और ग्रीन सिटी के पास प्रस्तावित स्थान शामिल हैं। नई चौकियां बनने के बाद जिले में पुलिस चौकियों की संख्या 50 से अधिक हो जाएगी। वर्तमान में जिले में करीब 45 पुलिस चौकियां संचालित हैं।

नई चौकियों का प्रमुख उद्देश्य बढ़ते शहरी क्षेत्र, रिंग रोड और उससे जुड़े इलाकों में पुलिस की पहुंच बढ़ाना है। रिंग रोड के आसपास लगातार बढ़ रही गतिविधियों को देखते हुए यहां पुलिस की नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत की जाएगी। नई चौकियों के संचालन से संबंधित क्षेत्रों में पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में भी कम समय लगेगा।

चौकी प्रभारियों को कैमरे बढ़ाने का सुझाव एसएसपी ने सभी चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सीसी कैमरों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है। संवेदनशील स्थानों, प्रमुख चौराहों, बाजारों और आने-जाने वाले मार्गों पर कैमरे लगाने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस पहले से लगे सीसी कैमरों की स्थिति की नए सिरे से जांच करेगी। खराब या बंद कैमरों को चिह्नित कर उन्हें ठीक कराने की कवायद भी की जाएगी। इससे नई चौकियों के साथ शहर की निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकेगा। एसएसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि छह और पुलिस चौकी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। चौकियों के लिए जगह भी मिल गई है, जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा।

गुलरिहा थाने के पीछे चौकी से मिलेगा ज्यादा फायदा नई प्रस्तावित चौकियों में गुलरिहा थाने के पीछे बनने वाली चौकी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह क्षेत्र वर्तमान में पिपराइच थाना क्षेत्र में आता है, जबकि भौगोलिक रूप से गुलरिहा थाने के काफी नजदीक है। सीमा अलग होने के कारण यहां गुलरिहा पुलिस की नियमित निगरानी अपेक्षाकृत कम हो पाती है। चौकी खुलने के बाद गुलरिहा पुलिस की सीधे निगरानी रहेगी और किसी घटना पर तत्काल पहुंचना आसान होगा।