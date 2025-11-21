वीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली के 6 और आरोपी गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई

संक्षेप: यूपी में वीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली के 6 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें दलाल और धांधली में शामिल अभ्यर्थी हैं। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा टीसीएस के जरिए आयोजित कराई गई थी।

ईओडब्ल्यू ने वर्ष 2018 में ग्राम विकास अधिकारी पद की भर्ती परीक्षा में धांधली में शामिल छह और आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इसमें दलाल और धांधली में शामिल अभ्यर्थी हैं। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा टीसीएस के जरिए आयोजित कराई गई थी। इसमें धांधली की शिकायत मिलने पर परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। इसमें 15 आरोपी पहले से जेल में हैं।

ईओडब्ल्यू शासन के आदेश पर इस धांधली की जांच वर्ष 2021 से कर रही है। इसमें ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ), ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। परीक्षा के कुछ दिन बाद ही आरोप लगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आने लगी थी। इस पर विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में वर्ष 2021 में एसआईटी ने भी एफआईआर लिखी। विवेचना ईओडब्ल्यू ने शुरू की।

अपात्रों के नम्बर बढ़ा दिए गए थे जांच में सामने आया कि बाहर के कुछ लोगों ने अभ्यर्थियों के साथ मिल कर ओएमआरशीट में फर्जीवाड़ा किया। अपात्र अभ्यर्थियों के नम्बर बढ़ा दिए गए और जिन्हें ज्यादा नम्बर मिल रहे थे, उनके नम्बर कम कर दिए गए। यह फर्जीवाड़ा साबित होने पर परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। इसमें 173 लोगों को आरोपी बनाया गया था।