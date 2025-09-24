लखनऊ में पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक 7.7 KM लंबा 6 लेन फ्लाईओवर बनेगा, जाम से मिलेगी राहत

यूपी की राजधानी लखनऊ में पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक 6 लेन फ्लाईओवर बनेगा। इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। इस प्रस्तावित फ्लाईओवर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) उत्तर प्रदेश सेतु निगम को भेज दी है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अयोध्या रोड पर पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक छह लेन के फ्लाईओवर के निर्माण की तैयारी की है। एलडीए ने 7.700 किमी लंबे इस प्रस्तावित फ्लाईओवर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) उत्तर प्रदेश सेतु निगम को भेज दी है। इससे लखनऊवासियों के साथ ही गोंडा, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर समेत कई जिलों से आने-जाने वाले लोगों का सफर आसान होगा और जाम से राहत मिलेगी।

इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 1583 करोड़ रुपये की लागत आएगी। करीब 350 करोड़ रुपये नगर निगम, एलडीए, पावर कॉरपोरेशन, जल निगम और जलकल विभाग की यूटिलिटी शिफ्टिंग पर खर्च आएगा। इससे नई सीवर लाइन, पानी की लाइन, बिजली की लाइन सहित तमाम सुविधाओं की शिफ्टिंग और नए बनाए जाएंगे। इस तरह पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 2000 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। सोमवार को इस सम्बंध में प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने एलडीए, जलकल सहित अन्य जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

27 मीटर चौड़ा होगा सिंगल पिलर पर निर्माण फ्लाईओवर की चौड़ाई अंदर से 27 मीटर होगी। एक ही पिलर पर छह लेन का फ्लाईओवर टिकेगा। इससे नीचे का क्षेत्र खुला और व्यवस्थित रहेगा। आईआईटी कानपुर से इसका तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा। इस परियोजना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सेतु निगम को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि सेतु निगम जल्द ही कार्ययोजना बनाकर निर्माण प्रक्रिया शुरू करेगा।

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अयोध्या रोड पर फ्लाईओवर के निर्माण की डीपीआर सेतु निगम को भेज दी गई है। फ्लाईओवर एडवांस तकनीक से एक पिलर पर बनाने की तैयारी है।

हाईकोर्ट को भी अफसरों ने दी जानकारी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ के समक्ष प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन व विकास, वीसी एलडीए तथा महाप्रबंधक मेट्रो रेल ने जानकारी दी है कि पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक फ्लाईओवर की डीपीआर तैयार है। इस पर न्यायालय ने मामले को अगली सुनवाई के लिए दिसम्बर के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की प्रगति से भी अवगत कराने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवायी तक उक्त परियोजना रिपोर्ट का विश्लेषण नहीं होता तो उपरोक्त अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुनः उपस्थित होना होगा। सुनवायी के दौरान वीसी के माध्यम से प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय सिंह चौहान, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन व विकास पी गुरु प्रसाद, वीसी एलडीए प्रथमेश कुमार व महाप्रबंधक मेट्रो रेल आशीष द्विवेदी उपस्थित रहे। कोर्ट को यह भी बताया गया कि पॉलीटेक्निक से किसान पथ तक मेट्रो चलाना व्यावहारिक नहीं होगा।