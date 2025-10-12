यूपी के छह आईटीआई में प्रिंसिपल का होगा डिमोशन, अनुदेशक बनाए जाएंगे; ये है वजह

गलत ढंग से पदोन्नति पाने की शिकायत की गई थी और 18 प्रधानाचार्यों को शक के घेरे में लिया गया था। अब जांच के बाद इसमें से छह को अनुदेशक के पद पर पदावनत किया जाएगा। कोर्ट के निर्देश पर प्रशिक्षण निदेशालय ने यह कार्रवाई की है। प्रधानाचार्यों को पदावनत कर अनुदेशक बनाए जाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के छह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रधानाचार्यों को अनुदेशक के पद पर पदावनत किया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा से बीटेक की डिग्री हासिल करने वाले इन अनुदेशकों ने गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पाई थी।

प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से व्यावसायिक शिक्षा विभाग को इन सभी छह प्रधानाचार्यों को पदावनत कर फिर से अनुदेशक बनाए जाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। कोर्ट के निर्देश पर प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से यह कार्रवाई की गई है। जिन छह जिलों की आईटीआई के प्रधानाचार्य फिर से अनुदेशक के पद पर पदावनत होंगे उनमें चंदौली, मेरठ, बदायूं, संतकबीरनगर, बागपत और कासगंज शामिल है।

निदेशक अभिषेक सिंह की ओर से व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है। गलत ढंग से पदोन्नति पाने की शिकायत की गई थी और 18 प्रधानाचार्यों को शक के घेरे में लिया गया था। अब जांच के बाद इसमें से छह को अनुदेशक के पद पर पदावनत किया जाएगा।

आईटीआई में बदलने वाला है छात्रों की ट्रेनिंग का तरीका उत्तर प्रदेश के आईटीआई में अब छात्रों की ट्रेनिंग का तरीका पुराने ढर्रे की मशीनों और पाठ्यक्रमों से आगे बढ़कर आधुनिक उद्योगों के अनुरूप होने वाला है। केंद्र सरकार की योजनाओं ‘नेशनल स्कीम फार अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट’ और ‘नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग’ के तहत यह काम किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास व उद्यमशीलता विभाग ने इसके लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित कर दी है।