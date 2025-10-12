Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssix iti s in up will demote principals and appoint them as instructors

यूपी के छह आईटीआई में प्रिंसिपल का होगा डिमोशन, अनुदेशक बनाए जाएंगे; ये है वजह

गलत ढंग से पदोन्नति पाने की शिकायत की गई थी और 18 प्रधानाचार्यों को शक के घेरे में लिया गया था। अब जांच के बाद इसमें से छह को अनुदेशक के पद पर पदावनत किया जाएगा। कोर्ट के निर्देश पर प्रशिक्षण निदेशालय ने यह कार्रवाई की है। प्रधानाचार्यों को पदावनत कर अनुदेशक बनाए जाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊSun, 12 Oct 2025 07:12 AM
share Share
Follow Us on
यूपी के छह आईटीआई में प्रिंसिपल का होगा डिमोशन, अनुदेशक बनाए जाएंगे; ये है वजह

उत्तर प्रदेश के छह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रधानाचार्यों को अनुदेशक के पद पर पदावनत किया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा से बीटेक की डिग्री हासिल करने वाले इन अनुदेशकों ने गलत ढंग से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति पाई थी।

प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से व्यावसायिक शिक्षा विभाग को इन सभी छह प्रधानाचार्यों को पदावनत कर फिर से अनुदेशक बनाए जाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। कोर्ट के निर्देश पर प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से यह कार्रवाई की गई है। जिन छह जिलों की आईटीआई के प्रधानाचार्य फिर से अनुदेशक के पद पर पदावनत होंगे उनमें चंदौली, मेरठ, बदायूं, संतकबीरनगर, बागपत और कासगंज शामिल है।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: यूपी में बढ़ रही अच्छे ड्राइवरों की मांग, ITI में होने जा रही ये पहल

निदेशक अभिषेक सिंह की ओर से व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है। गलत ढंग से पदोन्नति पाने की शिकायत की गई थी और 18 प्रधानाचार्यों को शक के घेरे में लिया गया था। अब जांच के बाद इसमें से छह को अनुदेशक के पद पर पदावनत किया जाएगा।

आईटीआई में बदलने वाला है छात्रों की ट्रेनिंग का तरीका

उत्तर प्रदेश के आईटीआई में अब छात्रों की ट्रेनिंग का तरीका पुराने ढर्रे की मशीनों और पाठ्यक्रमों से आगे बढ़कर आधुनिक उद्योगों के अनुरूप होने वाला है। केंद्र सरकार की योजनाओं ‘नेशनल स्कीम फार अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट’ और ‘नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग’ के तहत यह काम किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास व उद्यमशीलता विभाग ने इसके लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित कर दी है।

ये भी पढ़ें:प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के स्मार्टफोन में 33 एप, सूचना देने में बीत रहे घंटों

दक्ष वाहन चालक तैयार करने को होगी पहल

अच्छे ड्राइवर तैयार करने के लिए यूपी के आईटीआई में मॉडर्न ट्रेनिंग स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें विद्यार्थी आसानी से वाहन चलाना सीख सकेंगे। यहां थ्री-डी ड्राइविंग सिम्युलेटर की मदद से उन्हें हल्के और भारी वाहन चलाने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। फिर फील्ड में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छे ड्राइवर तैयार किए जाएंगे। प्रदेश में तेजी से पर्यटक बढ़ रहे हैं। ट्रैवलिंग एप की मदद से भी बड़ी संख्या में लोग वाहन बुक कर रहे हैं। ऐसे में दक्ष ड्राइवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आईटीआई में विद्यार्थियों को इसकी ट्रेनिंग देकर उन्हें इसके लिए तैयार करेगा।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |