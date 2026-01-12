Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSix including the girl parents and sister, have been charged in murder of a lover and girlfriend
प्रेमी-प्रेमिका मर्डर में लड़की के मां-बाप और बहन समेत 6 पर हत्या का मुकदमा, 3 अरेस्ट

प्रेमी-प्रेमिका मर्डर में लड़की के मां-बाप और बहन समेत 6 पर हत्या का मुकदमा, 3 अरेस्ट

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के एटा में प्रेमी-प्रेमिका मर्डर में लड़की के मां-बाप और बहन समेत 6 पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने माता-पिता और बहन को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश की जा रही है।

Jan 12, 2026 06:29 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के एटा में प्रेम प्रसंग में रविवार रात हुई प्रेमी और प्रेमिका की हत्या में युवती के माता-पिता, भाई-बहन सहित छह के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। पुलिस ने माता-पिता और बहन को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश की जा रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रेमी दीपक (23) के पिता राधेश्याम निवासी गढ़िया सुहागपुर ने युवती शिवानी (19) के पिता अशोक पुत्र रामसनेही, चाचा सतीश और जबर सिंह, भाई विकास, मां बिटोली देवी और बहन शिल्पी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा गया कि दीपक और उसकी प्रेमिका शिवानी पर रविवार की रात धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो शिवानी की मौत हो चुकी थी। दीपक छत पर पड़ा हुआ जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल दीपक को स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार की दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों के हवाले कर दिए गए।

जैथरा पुलिस ने हत्या के मामले में मृतका शिवानी के पिता अशोक पुत्र रामसनेही, मां बिटोली देवी तथा उसकी बहन शिल्पी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों से पूछताछ भी की। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खुरपा भी बरामद कर लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिशें दी जा रही हैं।

ये भी पढ़ें:विधानसभा के लिए सपा कैसे तय करेगी प्रत्याशी का टिकट? अखिलेश ने सेट किया फार्मूला
ये भी पढ़ें:यूपी के गांवों में 15 लाख उद्यम स्थापित करने जा रही योगी सरकार, जानें प्लान
ये भी पढ़ें:यूपी आवास विकास परिषद की बड़ी सौगात, इन्हें फ्लैट बुकिंग पर अब 20% तक की छूट
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Up Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |