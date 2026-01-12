प्रेमी-प्रेमिका मर्डर में लड़की के मां-बाप और बहन समेत 6 पर हत्या का मुकदमा, 3 अरेस्ट

यूपी के एटा में प्रेम प्रसंग में रविवार रात हुई प्रेमी और प्रेमिका की हत्या में युवती के माता-पिता, भाई-बहन सहित छह के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिए गए। पुलिस ने माता-पिता और बहन को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश की जा रही है।

प्रेमी दीपक (23) के पिता राधेश्याम निवासी गढ़िया सुहागपुर ने युवती शिवानी (19) के पिता अशोक पुत्र रामसनेही, चाचा सतीश और जबर सिंह, भाई विकास, मां बिटोली देवी और बहन शिल्पी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा गया कि दीपक और उसकी प्रेमिका शिवानी पर रविवार की रात धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो शिवानी की मौत हो चुकी थी। दीपक छत पर पड़ा हुआ जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल दीपक को स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार की दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों के हवाले कर दिए गए।