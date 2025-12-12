Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
शादी के छह दिन बाद दुल्हन ने तोड़ दिया दूल्हे का भरोसा, सच्चाई जान ससुराल वाले सदमे में

आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नई-नवेली दुल्हन ने शादी के छह दिन बाद ही कुछ ऐसा कर डाला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो दुल्हन ने सबका भरोसा जीता।

Dec 12, 2025 03:35 pm ISTDinesh Rathour आगरा, हिन्दुस्तान संवाद
यूपी के आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नई-नवेली दुल्हन ने शादी के छह दिन बाद ही कुछ ऐसा कर डाला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो दुल्हन ने सबका भरोसा जीता। लेकिन छह दिन बाद ही दुल्हन की सच्चाई पता लगते ही ससुराल वाले सदमे में आ गए। दुल्हन ने ससुराल वालों ने नींद की दवा देकर बेहोश कर दिया और घर के अंदर रखा सारा सामान लेकर चंपत हो गई। अगले दिन सभी लोग जागे तो घर के अंदर का नजारा देखा और दुल्हन को खोजने लगे। दुल्हन के लापता होने पर सबको सबकुछ समझ आ गया। पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही है।

मामला थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव खलौआ का है। दूल्हा जगवीर के अनुसार एक दिसंबर 2025 को उसकी शादी अंकिता से हुई थी। शादी को लेकर उसके परिवार वाले खुश थे। पांच-छह दिनों तक दुल्हन अच्छी तरह से रही। उस पर किसी को शक नहीं हुआ। दुल्हन ने सभी का भरोसा जीत लिया था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी के छह दिन बाद शुक्रवार रात दुल्हन अंकिता ने घर पर खाना बनाया। अंकिता ने खाने में नींद की दवा मिला दी थी, इससे सभी अंजान थे। सभी लोग खाना खाकर सो गए। खाने में नींद की दवा मिली होने के कारण सभी अगले दिन सुबह देर से जागे। धूप निकलने पर उनकी नींद टूटी।

घर वालों की नजर जब घर के दरवाज़े पर पड़ी तो सभी दंग रह गए। घर के दरवाजे खुले थे। अंकिता कहीं दिखाई नहीं दी। परिजनों ने बताया कि उन्हें एक कमरे में नींद की दवा के खाली रैपर मिले। घर से तीन सोने की अंगूठियां, चार जोड़ी पायल और एक मोबाइल भी गायब है। तहरीर में पीड़ित परिवार ने बताया कि अंकिता अयोध्या के पास बड़ालगंज की निवासी है। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव भड़कौल निवासी युवक राहुल ने शादी में मध्यस्थता कराई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।

