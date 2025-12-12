शादी के छह दिन बाद दुल्हन ने तोड़ दिया दूल्हे का भरोसा, सच्चाई जान ससुराल वाले सदमे में

संक्षेप: आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नई-नवेली दुल्हन ने शादी के छह दिन बाद ही कुछ ऐसा कर डाला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो दुल्हन ने सबका भरोसा जीता।

यूपी के आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नई-नवेली दुल्हन ने शादी के छह दिन बाद ही कुछ ऐसा कर डाला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो दुल्हन ने सबका भरोसा जीता। लेकिन छह दिन बाद ही दुल्हन की सच्चाई पता लगते ही ससुराल वाले सदमे में आ गए। दुल्हन ने ससुराल वालों ने नींद की दवा देकर बेहोश कर दिया और घर के अंदर रखा सारा सामान लेकर चंपत हो गई। अगले दिन सभी लोग जागे तो घर के अंदर का नजारा देखा और दुल्हन को खोजने लगे। दुल्हन के लापता होने पर सबको सबकुछ समझ आ गया। पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस लुटेरी दुल्हन की तलाश कर रही है।

मामला थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव खलौआ का है। दूल्हा जगवीर के अनुसार एक दिसंबर 2025 को उसकी शादी अंकिता से हुई थी। शादी को लेकर उसके परिवार वाले खुश थे। पांच-छह दिनों तक दुल्हन अच्छी तरह से रही। उस पर किसी को शक नहीं हुआ। दुल्हन ने सभी का भरोसा जीत लिया था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी के छह दिन बाद शुक्रवार रात दुल्हन अंकिता ने घर पर खाना बनाया। अंकिता ने खाने में नींद की दवा मिला दी थी, इससे सभी अंजान थे। सभी लोग खाना खाकर सो गए। खाने में नींद की दवा मिली होने के कारण सभी अगले दिन सुबह देर से जागे। धूप निकलने पर उनकी नींद टूटी।