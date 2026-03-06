यूपी सरकार की फ्री कोचिंग में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का कमाल, छह लोगों का यूपीएससी में चयन

समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में संचालित आवासीय कोचिंग से निशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे 2 अभ्यर्थियों और यहां अभ्युदय योजना के अंतर्गत मॉक इंटरव्यू देने वाले 4 अभ्यर्थियों का चयन सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी)-2025 में हुआ है।

UPSC Result 2025: यूपी सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना ने एक बार फिर अपने प्रभावशाली परिणामों से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में संचालित आवासीय कोचिंग से निशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे 2 अभ्यर्थियों और यहां अभ्युदय योजना के अंतर्गत मॉक इंटरव्यू देने वाले 4 अभ्यर्थियों का चयन सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी)-2025 में हुआ है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)श्री असीम अरुण ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि हर मेधावी युवा को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध हों।

समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक श्री आनंद कुमार सिंह ने बताया कि भागीदारी कोचिंग स्थित आवासीय कोचिंग से विमल कुमार को 107वीं और विपिन देव यादव को 316वीं रैंक मिली है। वहीं भागीदारी भवन आवासीय कोचिंग एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत मॉक इंटरव्यू में शामिल मानसी को 444वीं, महेश जायसवाल को 590वीं, अदिति सिंह को 859वीं और तनीषा सिंह को 930वीं रैंक मिली है।

विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भागीदारी भवन में आवासीय कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। यहां सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं, जहां विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

निशुल्क आवास और अध्ययन सामग्री की सुविधा वहीं इन अभ्यर्थियों को निशुल्क आवासीय सुविधा ,भोजन, पुस्तकालय, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

शामली की बेटी आस्था जैन ने नौवां स्थान प्राप्त कर लहराया परचम वहीं दूसरी ओर शामली की बेटी आस्था जैन ने यूपीएससी में ऑलओवर 9 वीं रैंक प्राप्त कर फिर से सफलता का परचम लहराकर आईएएस बनने की जिद्द पूरी की है। कांधला कस्बे में कनफेक्शनरी की दुकान करने वाले अजय जैन की यह होनहार बेटी पहले भी दो बार यूपीएससी में सफलता प्राप्त पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। इससे वह वह 131 और 186 वीं रैंक प्राप्त कर चुकी है। वह अब आंधप्रदेश में हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रही है। आस्था के पिता अजय जैन का कहना है उसका आईएसएस बनने का था। बेटी ने आज उसे भी पूरा कर दिखाया है।

नगर के मौहल्ला सरावज्ञान निवासी अजय जैन एक सामान्य व्यापारी है। उनकी नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप एक कनफैक्शनरी की दुकान है। उनके यहां तीन पुत्रियां तथा एक पुत्र है,। आस्था जैन दूसरे नंबर पर है। वर्ष 2018-19 में शामली के स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से कक्षा 12 में आस्था जैन ने सीबीएसई में आल इंडिया मेरिट में नौवां स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करती रही है। सेल्फ पढ़ाई के साथ ही कुछ समय दिल्ली में भी कोचिंग ली थी।