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नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर 100 करोड़ की ठगने करने वाले 6 गिरफ्तार, वेब सीरीज से पुलिस को मिली मदद

By Pawan Kumar Sharma
प्रमुख संवाददाता, कानपुर
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कानपुर में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर 100 करोड़ की ठगी के धंधे का खुलासा कर 6 शातिर पकड़े गए हैं। पुलिस ने एक मैरिज लॉन से उस समय पकड़ा जब ये लोग 250 युवाओं को ठगी का ट्रेनिंग दे रहे थे। गिरोह के जुड़े लोग 17-17 हजार रुपये लेकर युवाओं को जोड़ते थे।

नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर 100 करोड़ की ठगने करने वाले 6 गिरफ्तार, वेब सीरीज से पुलिस को मिली मदद

यूपी के कानपुर पुलिस ने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी के धंधे का खुलासा कर 6 शातिरों को पकड़ा है। पुलिस ने एक मैरिज लॉन से उस समय पकड़ा जब ये लोग 250 युवाओं को ठगी का ट्रेनिंग दे रहे थे। सरगना समेत 10 लोगों की तलाश है। नेटवर्क के नाम पर पिरामिड बनाने के लिए युवाओं को फंसाने का यह धंधा बिहार से ऑपरेट हो रहा है। अकेले कानपुर के दो हजार युवकों को इस गैंग ने शिकार बनाया है। जानकारी के मुताबिक गैंग ने देश के 60 हजार युवाओं को फंसाकर 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। गिरोह के जुड़े लोग 17-17 हजार रुपये लेकर युवाओं को जोड़ते थे और उनसे अन्य लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता था। इन्हें सैलरी का लालच दिया जाता था। एडीसीपी के मुताबिक वेब सीरीज पिरामिड स्कीम देखा था। जिससे उन्हें इस केस में मदद मिली।

पुलिस के मुताबिक विन मेकर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड साल 2025 से काम कर रही है। कंपनी ने देश के 9 राज्यों में अपने सेंटर खोल रखे हैं। कानपुर, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, बस्ती, बेगूसराय में इनके सेंटरों को पता पुलिस को चला है जबकि अन्य राज्यों के सेंटरों का पता लगाया जा रहा है। कानपुर में धनवंतरि आयुर्वेदा के नाम पर हनुमंत विहार में सेंटर चल रहा था जहां छापा मारकर छह आरोपियों को पकड़ा गया।

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वेब सीरीज देख सुलझाई गुत्थी

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कानपुर के दो हजार जबकि देश भर से करीब 60 हजार युवाओं को अपने जाल में फंसाकर ठगा है। एडीसीपी सुमित सुधाकर ने बताया कि जैसी ठगी यह कंपनी बनाकर की जा रही थी, ठीक उसी तरह एक वेब सीरीज पिरामिड स्कीम भी रिलीज हुई है। तीन दिन पहले ही उन्होंने यह फिल्म देखी। इस फिल्म से उन्हें इस नेटवर्किंग के धोखाधड़ी को समझने में काफी मदद मिली है।

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नियमों के विपरीत चला रहे थे नेटवर्किंग कंपनी

पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी नेटवर्किंग कंपनी चलाने के नियमों के विपरीत काम कर रहे थे इसीलिए इन्हें ठगी के आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस मामले में एसआईटी गठित की गई है। एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके को प्रभारी बनाया गया है। जल्द ही वह अपनी टीम बनाकर जांच शुरू करेंगे। इस नेटवर्क का खुलासा करने वाले एडीसीपी सुमित ने बताया नेटवर्किंग कंपनी में प्रोडक्ट अथवा सर्विस से आय होना जरूरी है जबकि यहां आय का मुख्य स्रोत नए सदस्य थे। इनकी आय से ही कंपनी चल रही थी।

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इनकी है तलाश

कंपनी के सीएमडी इनामुल हक, एमडी डॉ. विजय कुशवाहा, फ्रेंचाइजी मालिक अमित यादव के साथ हृदयानंद सिंह, चंनद पासवान, कन्हैया, अजीत कुमार, रविराज, रमैया, शिवम कुमार, राहुल कुमार की तलाश है। यह सभी कंपनी में डायमंड पद पर हैं। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि मामला बड़ा है, लिहाजा जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि कंपनी के सीएमडी समेत 10 की पुलिस तलाश कर रही है। जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने देश भर के 60 हजार से ज्यादा युवाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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