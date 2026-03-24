धार्मिक स्थल के पास मांस पकाने और खाने में 6 अरेस्ट, 17 मार्च को की थी इफ्तारी

यूपी के श्रावस्ती में धार्मिक स्थल के पास मांस पकाने और खाने में 6 अरेस्ट किए गए हैं। सोनपथरी आश्रम के पास पहाड़ी नाले में 17 मार्च को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इफ्तार पार्टी की थी।

यूपी के श्रावस्ती जिले में हिन्दुओं के आस्था का केन्द्र सोनपथरी आश्रम के पास पहाड़ी नाले में 17 मार्च को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इफ्तार पार्टी की थी। नाले में मांस पकाया और खाया फिर उसके अवशेष नाले में ही फेंक दिया था। मामले में वांछित चल रहे आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया।

सिरसिया थाना क्षेत्र के सोहेलवा जंगल में स्थित सोनपथरी आश्रम हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है। बगल में पहाड़ी नाला बह रहा है जिसमें मंदिर जाने वाले श्रद्धालु स्नान करते हैं और जल भरते हैं। 17 मार्च को नाले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इफ्तारी की थी और नाले में मांसाहारी भोजन बनाकर खाया था। बाद में उसके अवशेष आश्रम के पास नाले में ही फेंक दिया था। ऐसा करके आश्रम आने वाले श्रद्धालुओं के धार्मिक भावना को आहत करने का कार्य किया गया। आश्रम के महंत की तहरीर पर पुलिस ने कई लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।