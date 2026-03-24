धार्मिक स्थल के पास मांस पकाने और खाने में 6 अरेस्ट, 17 मार्च को की थी इफ्तारी
यूपी के श्रावस्ती में धार्मिक स्थल के पास मांस पकाने और खाने में 6 अरेस्ट किए गए हैं। सोनपथरी आश्रम के पास पहाड़ी नाले में 17 मार्च को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इफ्तार पार्टी की थी।
यूपी के श्रावस्ती जिले में हिन्दुओं के आस्था का केन्द्र सोनपथरी आश्रम के पास पहाड़ी नाले में 17 मार्च को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इफ्तार पार्टी की थी। नाले में मांस पकाया और खाया फिर उसके अवशेष नाले में ही फेंक दिया था। मामले में वांछित चल रहे आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया।
सिरसिया थाना क्षेत्र के सोहेलवा जंगल में स्थित सोनपथरी आश्रम हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा हुआ धार्मिक स्थल है। बगल में पहाड़ी नाला बह रहा है जिसमें मंदिर जाने वाले श्रद्धालु स्नान करते हैं और जल भरते हैं। 17 मार्च को नाले में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इफ्तारी की थी और नाले में मांसाहारी भोजन बनाकर खाया था। बाद में उसके अवशेष आश्रम के पास नाले में ही फेंक दिया था। ऐसा करके आश्रम आने वाले श्रद्धालुओं के धार्मिक भावना को आहत करने का कार्य किया गया। आश्रम के महंत की तहरीर पर पुलिस ने कई लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।
थानाध्यक्ष सिरसिया शैलकांत उपाध्याय ने मंगलवार को पुलिस टीम के साथ वांछित आरोपी हरदत्त नगर गिरन्ट थाना क्षेत्र के महरू मूर्तिहा निवासी जमाल अहमद पुत्र निसार, इरफान अहमद पुत्र जमाल अहमद, सूफियान पुत्र जुनैद अली, बहराइच के थाना रिसिया क्षेत्र स्थित गायत्रीनगर निवासी शाकिर पुत्र अली हुसैन, रिसिया निवासी शेरु अहमद पुत्र साबिर अहमद व रविदास नगर थाना रिसिया निवासी शमसाम अली पुत्र मोहमद अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 18 मार्च को भी पुलिस ने मामले से संबंधित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें