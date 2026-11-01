रोरावर कांड में विहिप और भाजपा नेताओं समेत 6 आरोपी बरी, 22 साल पहले नारेबाजी से बिगड़ा था माहौल

अलीगढ़ के बहुचर्चित रोरावर कांड में 22 साल बाद अदालत का फैसला आ गया। अभियोजन आरोपों को साबित करने में विफल रहा और कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें भाजपा और विहिप नेता शामिल हैं।

अलीगढ़ के बहुचर्चित रोरावर कांड में 22 साल बाद शनिवार को एसीजेएम 9 की अदालत में फैसला आ गया। अभियोजन आरोपों को साबित करने में विफल रहा और कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया। इनमें भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल सिंह, एमएलसी डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह के भाई नागेंद्र सिंह, भाजपा नेता परशुराम, विश्व हिंदू परिषद नेता सिद्धार्थ शामिल हैं।

अभियोजन के मुताबिक, ये घटना आठ जनवरी साल 2003 की शाम छह बजे की है। डीएम के आदेश पर थाना देहलीगेट क्षेत्र में दोपहर तीन बजे से कर्फ्यू लगा था। लाउडस्पीकर और नगर नियंत्रण कक्ष के पीए सिस्टम से लगातार मुनादी कराई गई थी। इसी दौरान जीप से उस समय की सांसद शीला गौतम अपने सात समर्थकों के साथ कनवरीगंज उस्मानपाड़ा रोड तिराहे पर आईं। आरोप था कि उनके समर्थकों ने श्मशानघाट और कब्रिस्तान के रास्ते को लेकर सांप्रदायिक व भड़काऊ नारेबाजी की, जिससे देहलीगेट चौराहे की मस्जिद पर मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होने लगे। माहौल बिगड़ता देख मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। लेकिन, समझाने पर आरोपी नहीं माने। बाद में सभी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में शनिवार को एसीजेएम 9 की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को बरी किया है।

पूर्व सांसद का नाम चार्जशीट से हटा शुरुआत में मुकदमे में पूर्व सांसद शीला गौतम का नाम था। लेकिन, विवेचना के बाद उनका नाम पर्याप्त साक्ष्य न होने के चलते आरोपपत्र से निकाल दिया गया और बाकी समर्थकों के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई। कोर्ट में बचाव पक्ष ने यही दलील रखी कि जब सांसद पर कोई अपराध नहीं बनता तो अन्य लोग आरोपी कैसे हो सकते हैं।