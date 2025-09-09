काठमांडू में बिगड़े हालात, चार उड़ानें लखनऊ डायवर्ट, तीन विमान वापस, एक को दिल्ली भेजा गया

काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थिति खराब होने के कारण तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट किया गया है।

नेपाल की राजधानी काठमांडू में जारी राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शनों का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। लखनऊ में तीनों विमानों में ईंधन भरने के बाद उनको वापस यात्रा प्रारंभ करने वाले एयरपोर्ट रवाना कर दिया गया। वहीं, एक विमान को लखनऊ वायु क्षेत्र से ही दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया।

एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि इंडिगो का विमान 6ई-1153 दिल्ली से जा रहा था। काठमांडू एयरपोर्ट के करीब पहुंचने के बाद वहां रनवे पर असुरक्षा को देखते हुए पायलट ने विमान को डायवर्ट किया। कुल 160 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों को लेकर दिल्ली वापस लौटते हुए पायलट ने लखनऊ एटीसी से संपर्क किया। विमान को दोपहर 2:40 बजे लखनऊ उतारा गया। ईंधन भरने के बाद विमान को दोपहर 3:50 बजे वापस दिल्ली रवाना कर दिया गया। इसी तरह दुबई से काठमांडू जा रहे फ्लाई दुबई के विमान एफजेड-539 को भी लखनऊ डाइवर्ट किया गया।