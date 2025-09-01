VIDEO: अलीगढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़क पर नाव चलाने की आई नौबत

अलीगढ़ में रविवार से सोमवार सुबह तक हुई बारिश से जनजीवन अस्त-व्यवस्त हो गया। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले रामघाट रोड पर नाव चलने की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों ने नाव में बैठकर रास्ता पार किया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की।

यूपी में कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रविवार को भी कई जिलों में भारी बारिश हुई। उधर, अलीगढ़ में रविवार देर रात करीब ढाई बजे सोमवार सुबह नौ बजे तक हुई बारिश ने हालत खस्ताहाल कर दिया। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले रामघाट रोड पर नाव चलने की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों ने नाव में बैठकर रास्ता पार किया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की।

अलीगढ़ में हुई तेज बरसात से शहर के लगभग सभी मुख्य मार्ग पानी से लबालब भर गए। गली-मोहल्लों, बाजारों को तो छोड़िए पॉश कॉलोनियों में भी पानी भरने से बुरा हाल हो गया। लोगों के घरों, दुकानों, बेसमेंट में पानी भर गया। घुटनों के ऊपर तक भरे पानी में कई दोपहिया व चारपहिया वाहन बंद पड़ गए। उधर, भीषण बरसात व जलभराव के कारण डीएम संजीव रंजन के निर्देश पर बीएसए ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल-कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटे में तेज बरसात हो सकती है।