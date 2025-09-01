VIDEO: अलीगढ़ में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़क पर नाव चलाने की आई नौबत
अलीगढ़ में रविवार से सोमवार सुबह तक हुई बारिश से जनजीवन अस्त-व्यवस्त हो गया। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले रामघाट रोड पर नाव चलने की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों ने नाव में बैठकर रास्ता पार किया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की।
यूपी में कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। रविवार को भी कई जिलों में भारी बारिश हुई। उधर, अलीगढ़ में रविवार देर रात करीब ढाई बजे सोमवार सुबह नौ बजे तक हुई बारिश ने हालत खस्ताहाल कर दिया। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले रामघाट रोड पर नाव चलने की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों ने नाव में बैठकर रास्ता पार किया और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की।
अलीगढ़ में हुई तेज बरसात से शहर के लगभग सभी मुख्य मार्ग पानी से लबालब भर गए। गली-मोहल्लों, बाजारों को तो छोड़िए पॉश कॉलोनियों में भी पानी भरने से बुरा हाल हो गया। लोगों के घरों, दुकानों, बेसमेंट में पानी भर गया। घुटनों के ऊपर तक भरे पानी में कई दोपहिया व चारपहिया वाहन बंद पड़ गए। उधर, भीषण बरसात व जलभराव के कारण डीएम संजीव रंजन के निर्देश पर बीएसए ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल-कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटे में तेज बरसात हो सकती है।
बुलंदशहर में जलभराव व कीचड़ से आफत
उधर, बुलंदशहर में सोमवार सुबह से बारिश के चलते मौसम खुशनुमा हो गया है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश के बाद मुख्य सड़कों समेत गली मोहल्लों में जलभराव और कीचड़ से लोगों की आफत आ गई है। शहर में डीएम रोड, कालाआम, कचहरी रोड, साठा, आनंद विहार, देवीपुरा समेत विभिन्न सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। राहगीर और वाहन चालकों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। वहीं, स्कूलों में भी बारिश के चलते छुट्टी कर दी गई। बारिश के चलते बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। शहर समेत 600 से अधिक गांवों में बिजली संकट बन गया है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी एक सप्ताह तक मौसम का यही मिजाज रहेगा।