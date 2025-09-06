Situation worsened due to flood Shahjahanpur medical college evacuated water reached two feet on highway शाहजहांपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, खाली कराया गया मेडिकल कॉलेज, हाईवे पर दो फीट तक पहुंचा पानी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शाहजहांपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, खाली कराया गया मेडिकल कॉलेज, हाईवे पर दो फीट तक पहुंचा पानी

शाहजहांपुर में इन दिनों गर्रा, खन्नौत नदी उफान पर है। जिसके चलते बाढ़ का पानी गांव से लेकर शहर तक पहुंच गया है। बाढ़ ने लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर यातायात को थाम दिया है।

Dinesh Rathour शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाताSat, 6 Sep 2025 10:58 PM
शाहजहांपुर में इन दिनों गर्रा, खन्नौत नदी उफान पर है। जिसके चलते बाढ़ का पानी गांव से लेकर शहर तक पहुंच गया है। बाढ़ ने लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर यातायात को थाम दिया है। बाढ़ का पानी घुसने से मेडिकल कॉलेज के भी हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज को खाली करा दिया गया है। मरीजों को लखनऊ और दूसरे आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। बाढ़ के पानी के कारण कई चीजें प्रभावित हुई हैं।

बरेली मोड़ के पास करीब आधा किलोमीटर लंबे हिस्से पर दोपहर तक वाहनों की आवाजाही पानी के बीच होती रही, लेकिन छोटे वाहन चालकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कार, ई-रिक्शा और एसयूवी तक में पानी घुस रहा था। हालत बिगड़ने पर दोपहर दो बजे पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मीरानपुर कटरा में हाईवे से होकर शाहजहांपुर की ओर जाने वाले वाहनों को पूरी तरह रोक दिया, लेकिन शाहजहांपुर से दिल्ली के लिए जाने वाले वाहनों को छूट रही।

शाहजहांपुर में सुबह तक हाईवे पर यातायात सामान्य था, लेकिन गर्रा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। दोपहर तक पानी दो फीट तक हाईवे पर पहुंच गया। जानकारी एसपी राजेश द्विवेदी को मिली तो वे ट्रैक्टर से निरीक्षण करने पहुंच गए, लेकिन शाहजहांपुर की ओर से दिल्ली जाने वाले लोगों को नहीं डायवर्ट किया गया। पुलिस ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली-बरेली की ओर से आने वाले वाहनों को मीरानपुर कटरा से जलालाबाद रोड की ओर मोड़ दिया है। अब सभी वाहन जलालाबाद होकर शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं।

इसके लिए हाईवे पर ओवरब्रिज और मेन चौराहा साइड पास पर बैरिकेड लगाए गए हैं। वाहन चालक पहले बाढ़ के पानी से भरे हिस्से को पार करके बरेली मोड़ तक पहुंच रहे थे, लेकिन अब ये बाढ़ वाले हिस्से को पार करके बरेली मोड़ पहुंच रहे हैं। कटरा प्रभारी निरीक्षक जुगल किशोर पाल ने बताया कि शहर में बरेली मोड़ के पास पानी आ गया है, जिस वजह से ट्रैफिक को जलालाबाद रोड पर डायवर्ट करने का आदेश दिया गया है।

शाहजहांपुर में बाढ़

गंभीर मरीज लखनऊ रेफर, अन्य को भावलखेड़ा सीएचसी भेजा

शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में शनिवार को बाढ़ का पानी घुस आने से हालात बिगड़ गए। अस्पताल की सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गईं। आपात स्थिति को देखते हुए भर्ती करीब 90 मरीजों को अलग-अलग स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। गंभीर मरीजों को लखनऊ रेफर किया गया, जबकि सामान्य मरीजों को भावलखेड़ा स्थित सीएचसी भेज दिया गया। कुछ मरीजों को छुट्टी भी दी गई।

कॉलेजों में भी घुसा पानी

जलभराव के चलते अस्पताल परिसर में बिजली की आपूर्ति एहतियातन बंद कर दी गई। हालात को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक मिश्रा ने सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने जीवन रक्षक दवाओं के साथ स्वास्थ्य शिविर लगाने और सभी स्थानों पर पर्याप्त दवाओं और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए।

जिले में सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत कार्य जारी हैं। मेडिकल कॉलेज परिसर को जल्द सामान्य करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं।

