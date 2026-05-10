Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में महिला अपराधों की स्थिति चिंताजनक, महोबा में छात्रा के अपहरण पर अजय राय की सीएम योगी को चिट्ठी

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

महोबा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एमपी की छात्रा का अपहरण के मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। इस संबंध में अजय राय ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। अजय राय ने छात्रा की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।

यूपी में महिला अपराधों की स्थिति चिंताजनक, महोबा में छात्रा के अपहरण पर अजय राय की सीएम योगी को चिट्ठी

Mahoba News: महोबा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एमपी की छात्रा का अपहरण के मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। इस संबंध में अजय राय ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। अजय राय ने छात्रा की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा छात्रा पहले से नामजद आरोपियों द्वारा लगातार उतपीड़न और धमकियों का सामना कर रही थी। आरोपियों ने पहले भी छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। आरोपी लगातार मुकदमे में समझौता का दबाव बना रहे थे, इसको लेकर लगातार धमकियां दे रहे थे।

पीड़िता के घर वालों ने इस संबंध में पुलिस अफसरों को अवगत भी कराया था लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते चले गए और इस घटना को अंजाम दे दिया। अजय राय ने एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, यूपी में महिला अपराधों का बोलबाला है। उन्होंने कहा, धरातल पर बेटियां असुरक्षित हैं और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में भी लापरवाही करती है। उन्होंने कहा, पीड़िता के परिवार वालों से उनकी फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा इस मामले में हम हर स्तर पर उठाएंगे। अजय राय ने सीएम योगी से छात्रा की सकुशल बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

Voice of UP

नीट की छात्रा का नहीं लगा सुराग, तीन पर अपहरण का केस

महोबा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के गायब होने के 10 दिन बाद भी सुराग न लगने से परेशान परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में बताया बताया गया है कि 3 मई को बेटी का नीट का पेपरा था। 30 अप्रैल को बेटी कमरा से कोचिंग के लिए जा रही थी जहां से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। शाम को बेटी के कमरा में न पहुंचनें पर फोन किया गया तो मोबाइल बंद मिला। आरोप है कि पठा गांव निवासी मोहित ने बेटी के गायब होने के दो दिन पूर्व ही अपहरण कर दुष्कर्म करने की धमकी दी गई थी। आरोप है कि मोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेटी का अपहरण किया है। 4 नवंबर 2025 को बेटी के साथ अभद्रता कर छेड़खानी के मामले में छतरपुर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसके बाद युवक के द्वारा जानमाल की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित मोहित, अंकित और संतराम धोबी निवासीगण पठा लवकुशनगर छतरपुर के खिलाफ अपहरण करने सहित जानमाल की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरु कर दी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Ajay Rai Congress Mahoba News UP Congress अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।