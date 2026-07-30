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Sitapur News: रुपये लेनदेन के विवाद में तड़तड़ाई गोलियां, दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर के महोली में रुपये के लेनदेन के विवाद में झगड़ा हुआ, जिसमें गोलीबारी भी हुई। युवकों में से एक के पैर में गोली लगी और दूसरा घायल हो गया। घटना के बाद परिवार वालों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है।

रुपये लेनदेन के विवाद में तड़तड़ाई गोलियां, दो घायल
रुपये लेनदेन के विवाद में तड़तड़ाई गोलियां, दो घायल

Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। सीतापुर में महोली के उरदौली में बुधवार देर रात रुपये के लेनदेने के विवाद में जमकर बवाल हो गया। इस बीच एक पक्ष के दूसरे पक्ष पर फायर झोंक दिया। युवक के पैर में गोली लगने से वह खून से लथपथ होकर गिर गया। बदमाशों को भागता देख पीड़ित ने परिवार वालों को फोन कर दिया। इतने में परिवार वालों ने बाइक सवारों का पीछा किया। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने फिर फायर कर दिया। गोली युवक के कमर के पास जा लगी। इसके बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए भाग निकले। वहीं, दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

घटना का विवरण

महोली के उरदौली निवासी श्री राम वर्मा और उरदौली के ही आरिफ के बीच रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मंगलवार देर रात उरदौली बाजार के पास श्री राम वर्मा और आरिफ के बीच फिर झगड़ा होने लगा। दोनों पक्ष की तरफ से कई लोग मौजूद थे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज होते- होते मारपीट होने लगी। इस बीच श्री राम वर्मा की तरफ से आए एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गोली आरिफ के पक्ष के गजपतीपुर निवासी बब्लू के पैर में लग गई। गोली चलते ही आसपास हड़कंप मच गया। लोग इधर- उधर भागने लगे। बब्लू खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच फायरिंग करने वाले युवक अपने एक साथी के साथ बाइक से सीतापुर की तरफ भागने लगा। युवकों को भागता देख बब्लू ने परिवार वालों को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में बब्लू के परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए।

परिवार वालों की कार्रवाई

सीतापुर की तरफ दोनों युवको के भागने की की सूचना पर बब्लू के परिवार के शाबान ने उनके पीछे अपनी बाइक भी दौड़ा दी। वह शहर कोतवाली स्थित मण्डी के पास पहुंचा ही था तभी उसने बदमाशों की बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उन्हें रुकने के लिए कहा। पकड़ जाने के डर से बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने गालियां देते हुए शाबान पर फायर कर दिया। गोली शाबान के कमर के पास जा लगी। इसके बाद दोनों बदमाश बाइक से फर्राटा भरते हुए भाग निकले। सीओ महोली नागेन्द्र चौबे के मुताबिक रुपये के लेनदेन के विवाद में यह घटना हुई है। घायल बब्लू का सीएचसी महोली और शाबान का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जता रही है।

सामान्य प्रश्न

सीतापुर में घटना कब हुई?
यह घटना बुधवार देर रात महोली के उरदौली में हुई।
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