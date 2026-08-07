Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sitapur News: बनाने के नाम पर खोद डाली सड़क, तीन माह से ग्रामीण हो रहे परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
Follow us on Google News
share

Sitapur News: रेउसा विकास खंड के अजयपुर ग्राम पंचायत में पचुरखी गांव की सड़क खोदी गई, लेकिन निर्माण कार्य तीन महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ। सड़क पर पानी जमा होने से आने-जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।

Sitapur News: बनाने के नाम पर खोद डाली सड़क, तीन माह से ग्रामीण हो रहे परेशान

Sitapur News: रेउसा, संवाददाता। रेउसा विकास खंड के ग्राम पंचायत अजयपुर के पचुरखी गांव में निर्माण के नाम पर सड़क पर लगा खड़ंजा खोद डाली। करीब तीन माह बीतने के बाद भी सड़क पर निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। खड़ंजा हटाए जाने के बाद से सड़क पर पानी भर गया है। सड़क पर चलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही सड़क ठीक थी। इटरलॉकिंग लगाने के नाम पर सड़क खोद डाली गई। नाराज ग्रामीणों ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sitapur News Sitapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।