Sitapur News: बनाने के नाम पर खोद डाली सड़क, तीन माह से ग्रामीण हो रहे परेशान
Sitapur News: रेउसा विकास खंड के अजयपुर ग्राम पंचायत में पचुरखी गांव की सड़क खोदी गई, लेकिन निर्माण कार्य तीन महीने बाद भी शुरू नहीं हुआ। सड़क पर पानी जमा होने से आने-जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने इस मुद्दे पर जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
Sitapur News: रेउसा, संवाददाता। रेउसा विकास खंड के ग्राम पंचायत अजयपुर के पचुरखी गांव में निर्माण के नाम पर सड़क पर लगा खड़ंजा खोद डाली। करीब तीन माह बीतने के बाद भी सड़क पर निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। खड़ंजा हटाए जाने के बाद से सड़क पर पानी भर गया है। सड़क पर चलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही सड़क ठीक थी। इटरलॉकिंग लगाने के नाम पर सड़क खोद डाली गई। नाराज ग्रामीणों ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।
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