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Sitapur News: ओवरटेक के दौरान ट्रक में फसंकर 50 मीटर घिसटता गया जिम ट्रेनर, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर में रामपुर मथुरा के विशेषण मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक सवार जिम ट्रेनर, रणजीत सिंह, ने ट्रक को ओवरटेक करते समय सामने से आ रही बाइक से टकरा कर ट्रक के नीचे चला गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। परिवार में पत्नी और एक-year का बेटा है।

ओवरटेक के दौरान ट्रक में फसंकर 50 मीटर घिसटता गया जिम ट्रेनर, मौत
ओवरटेक के दौरान ट्रक में फसंकर 50 मीटर घिसटता गया जिम ट्रेनर, मौत

Sitapur News: रामपुर मथुरा, सीतापुर, संवाददाता। सीतापुर में रामपुर मथुरा के विशेषण मार्ग पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार जिम ट्रेनर सामने से आ रही बाइक से टकरा कर ट्रक के नीचे चला गया। ट्रक में फंसकर वह 50 मीटर तक घिसटता गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर, हादसे के बाद ट्रक चालक व दूसरा बाइक सवार गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकला। रामपुर मथुरा के तुलसीपुर निवासी रणजीत सिंह (34) जिम ट्रेनर थे। शुक्रवार को वह सदरपुर स्थित जिम में ट्रेनिंग देकर बाइक से घर लौट रहे थे। सुबह करीब नौ बजे वह रामपुर मथुरा के विशेषण मार्ग पर पहुंचे ही थे तभी आगे चल चल रही ट्रक को ओवरटेक करने के लिए रणजीत ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई। इस बीच रणजीत सामने से आ रही बाइक से टकरा गए। दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। जब तब रणजीत संभल पाते वह बगल में चल रहे ट्रक के नीचे आ गए। हादसे के बाद भी ट्रक चालक ने रफ्तार कम नहीं की। ट्रक में फंसकर रणजीत घिसटते गए। हादसा देख अफरा- तफरी मच गई। लोगों को जुटता देख पकड़े जाने के डर से करीब 50 मीटर दूर जाकर चालक ने गाड़ी रोकी और उतरकर भाग गया। उधर, दूसरा बाइक सवार भी गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने रणजीत को मृत घोषित कर दिया। रणजीत का शव देख परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार में पत्नी व एक वर्ष का बेटा है। थाना प्रभारी रामपुर मथुरा के मुताबिक दोनों क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। नंबर के आधार पर ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

चालक ट्रक रोक देता तो शायद बच जाती जान

राहगीरों के मुताबिक सामने से आ रही बाइक से टकराकर रणजीत ट्रक के नीचे आ गया। लोगों ने चीख पुकार मचाई पर ट्रक चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। यदि चालक ने तुरंत ट्रक रोक दी होती तो शायद रंजीत की जान बच जाती।

अधिक जानकारी के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हादसा कब और कहाँ हुआ?
हादसा शुक्रवार को सीतापुर में रामपुर मथुरा के विशेषण मार्ग पर हुआ।
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