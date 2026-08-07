Sitapur News: ओवरटेक के दौरान ट्रक में फसंकर 50 मीटर घिसटता गया जिम ट्रेनर, मौत

Sitapur News: रामपुर मथुरा, सीतापुर, संवाददाता। सीतापुर में रामपुर मथुरा के विशेषण मार्ग पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार जिम ट्रेनर सामने से आ रही बाइक से टकरा कर ट्रक के नीचे चला गया। ट्रक में फंसकर वह 50 मीटर तक घिसटता गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर, हादसे के बाद ट्रक चालक व दूसरा बाइक सवार गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकला। रामपुर मथुरा के तुलसीपुर निवासी रणजीत सिंह (34) जिम ट्रेनर थे। शुक्रवार को वह सदरपुर स्थित जिम में ट्रेनिंग देकर बाइक से घर लौट रहे थे। सुबह करीब नौ बजे वह रामपुर मथुरा के विशेषण मार्ग पर पहुंचे ही थे तभी आगे चल चल रही ट्रक को ओवरटेक करने के लिए रणजीत ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई। इस बीच रणजीत सामने से आ रही बाइक से टकरा गए। दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। जब तब रणजीत संभल पाते वह बगल में चल रहे ट्रक के नीचे आ गए। हादसे के बाद भी ट्रक चालक ने रफ्तार कम नहीं की। ट्रक में फंसकर रणजीत घिसटते गए। हादसा देख अफरा- तफरी मच गई। लोगों को जुटता देख पकड़े जाने के डर से करीब 50 मीटर दूर जाकर चालक ने गाड़ी रोकी और उतरकर भाग गया। उधर, दूसरा बाइक सवार भी गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घायल को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने रणजीत को मृत घोषित कर दिया। रणजीत का शव देख परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार में पत्नी व एक वर्ष का बेटा है। थाना प्रभारी रामपुर मथुरा के मुताबिक दोनों क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। नंबर के आधार पर ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.