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Sitapur News: सड़क पर खड़े होते वाहन, लगता जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर के जिला महिला अस्पताल के बाहर लोग अपनी गाड़ियों को सड़क पर पार्क कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। होमगार्डों की ड्यूटी होते हुए भी यह समस्या बनी रहती है, और मरीजों के तीमारदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

Sitapur News: सड़क पर खड़े होते वाहन, लगता जाम

Sitapur News: सीतापुर। जिला महिला अस्पताल के बाहर गेट के पास सड़क पर लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं। जिससे अक्सर जाम की स्थित बनी रहती है। होमगार्डों की डयूटी रहती है। उसके बाद भी यह समस्या बनी रहती है। पार्किंग नहीं होने से मरीजों के तीमारदार सड़क पर ही वाहन लगा देते हैं। जिससे लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं।

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