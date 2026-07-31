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Sitapur News: बदमाशों ने बीते 20 जुलाई को बिसवां इलाके में की थी वारदात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। बिसवां इलाके में एचडीएफसी बैंक के बाहर खड़े युवक की पिटाई कर 3500

Sitapur News: बदमाशों ने बीते 20 जुलाई को बिसवां इलाके में की थी वारदात

Sitapur News: सीतापुर, संवाददाता। बिसवां इलाके में एचडीएफसी बैंक के बाहर खड़े युवक की पिटाई कर 3500 रुपये लूटने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के 1500 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है।तम्बौर के देवपालपुर निवासी योगेंद्र कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था कि बीते 20 जुलाई को रात में वह बस्ती से काम कर ट्रेन से बिसवां आए थे। स्टेशन से उतरकर बड़े चौराहे की तरफ जाते समय वह सिधौली रोड पर एचडीएफसी बैंक के पास पहुंचे ही थे तभी पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका गला पकड़कर पिटाई कर दी थी।

इसके बाद बदमाशों ने उनकी जेब में रखे 3500 रुपये छीन लिये थे। बदमाशो ने फोन भी छीनने का प्रयास किया था। पर चीख पुकार पर आसपास के लोगों को आता देख बदमाश फोन छीने बिना ही भाग गए थे। एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि इस मामले में बिसवां के पटेलनगर निवासी नूर आलम व झज्जर कस्बा निवासी पौरुष यादव को खम्भापुरवा रोड से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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